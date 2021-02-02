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БелАЭС выработала первый млрд киловатт-часов электроэнергии

Ведомости

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БеАЭС) выработал первый млрд киловатт-часов электроэнергии, сообщает Минэнерго Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал первый миллиард кВтч электроэнергии. В настоящее время на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности», — говорится в сообщении белорусского ведомства.

В Минэнерго отметили, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.

7 ноября 2020 года в церемонии по повышению мощности первого энергоблока БелАЭС принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда минэнерго республики сообщило, что за трое суток с момента включения станции в объединенную энергосистему было отпущено более 22 млн кВтч электроэнергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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