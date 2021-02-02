БелАЭС выработала первый млрд киловатт-часов электроэнергии
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БеАЭС) выработал первый млрд киловатт-часов электроэнергии, сообщает Минэнерго Белоруссии в своем Telegram-канале.
«Первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал первый миллиард кВтч электроэнергии. В настоящее время на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности», — говорится в сообщении белорусского ведомства.
В Минэнерго отметили, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.
7 ноября 2020 года в церемонии по повышению мощности первого энергоблока БелАЭС принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда минэнерго республики сообщило, что за трое суток с момента включения станции в объединенную энергосистему было отпущено более 22 млн кВтч электроэнергии.