В Госдуму внесен протокол о продлении на два года кредита на БелАЭС
Правительство внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменении российско-белорусского соглашения о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Документ зарегистрирован в электронной базе нижней палаты.
Из пояснительной записки следует, что протокол о внесении изменений в соглашение предусматривает следующие условия реструктуризации белорусских обязательств: продление периода использования кредита на 2 года — до конца 2022 г., перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 г. на 1 апреля 2023 г., а также замену действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.
Отмечается, что указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований РФ на международном рынке капитала на аналогичный срок. Протокол был подписан 14 июля 2020 г.
Ранее белорусская сторона обратилась с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. Обоснованием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков атомной станции с 2018 на 2022 год.
В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, сообщал Минфин республики. В конце января этого года сообщалось, что ожидается второй транш. Президент России Владимир Путин 14 сентября 2020 года объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко.