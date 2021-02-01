В Госдуму внесен протокол о продлении на два года кредита на БелАЭС

Из пояснительной записки следует, что протокол о внесении изменений в соглашение предусматривает следующие условия реструктуризации белорусских обязательств: продление периода использования кредита на 2 года — до конца 2022 г., перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 г. на 1 апреля 2023 г., а также замену действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.