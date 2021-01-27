Посол России подтвердил скорое получение Белоруссией транша кредита в $500 млн
Белоруссия вскоре получит от России второй транш кредита в размере $500 млн, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на российского посла в республике Дмитрия Мезенцева.
«Беларусь скоро получит второй транш госкредита РФ в $500 млн, о котором договаривались Лукашенко и Путин», — передает агентство.
В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, сообщал Минфин республики.
Президент России Владимир Путин 14 сентября 2020 года объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Белоруссии в рамках Союзного государства.