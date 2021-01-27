Посол России подтвердил скорое получение Белоруссией транша кредита в $500 млн

Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Белоруссии в рамках Союзного государства.