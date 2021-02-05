МВД планирует получить доступ к телефонным контактам для защиты от мошенников
Министерство внутренних дел (МВД) России разместило на сайте госзакупок заказ на доработку своего мобильного приложения. Предполагается, что в него будет внедрен защищающий пользователей от звонков злоумышленников модуль «Антимошенник». Приложение также предусматривает доступ к телефонным контактам его пользователей. Стоимость контракта составляет 62,9 млн руб. Победителя конкурса ведомство выберет к 1 марта.
«Разработка модуля «Антимошенник» мобильного приложения МВД России осуществляется в целях пресечения противоправных действий, направленных на осуществление дистанционного мошенничества», — говорится в описании технического задания, представленного МВД.
Приложение будет работать таким образом, чтобы при звонке или сообщении с неизвестного номера происходила сверка последнего с базой контактов мошенников, которые есть у ведомства. Если подтверждается, что на связь пытается выйти злоумышленник, пользователь увидит специальное предупреждение. При этом он может создать «белый список» проверенных номеров, которые блокироваться не будут.
Для нормального функционирования приложения пользователи должны будут предоставить приложению МВД доступ к своему списку контактов. Однако отслеживание входящих и исходящих на мобильный звонков приложением не предусмотрено.
Директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов уточнил в разговоре с «Коммерсантом», что если идея МВД будет реализована качественно, это значительно усложнит жизнь телефонным мошенникам. В то же время глава отдела информационной безопасности «Серчинформ» Алексей Дрозд предупредил, что подобный сбор контактов россиян со стороны МВД несет риски злоупотреблений и утечки данных, обработка которых будет происходить на сторонних серверах.
11 декабря 2020 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на площадке Ассоциации банков России рассказал, что в 2020 г. мошенники позвонили людям 15 млн раз. Аналитики BrandMonitor выяснили, что в целом у клиентов было украдено около 150 млрд руб.