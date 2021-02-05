МВД планирует получить доступ к телефонным контактам для защиты от мошенников

Приложение будет работать таким образом, чтобы при звонке или сообщении с неизвестного номера происходила сверка последнего с базой контактов мошенников, которые есть у ведомства. Если подтверждается, что на связь пытается выйти злоумышленник, пользователь увидит специальное предупреждение. При этом он может создать «белый список» проверенных номеров, которые блокироваться не будут.