Коллекторы Сбербанка внедрили технологию распознавания эмоций должников

«Система в режиме реального времени на основе распознанных эмоций подсказывает оператору, надо ли следовать пользовательскому сценарию заказчика, или предлагает использовать специальный ситуационный скрипт. Например, проявить больше эмпатии при разговоре с данным абонентом», — рассказал гендиректор компании. По его словам, технология позволяет предсказать развитие разговора с вероятностью 80%.