Telegram разрешил создавать «безлимитные» группы с голосовым общением

Помимо этого, Telegram добавил возможность автоматически удалять сообщения для всех участников в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера. При этом более ранняя переписка останется в истории чата. «В отличие от секретных чатов, обратный отсчёт начнётся сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем», — говорится в сообщении. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.