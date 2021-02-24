Telegram разрешил создавать «безлимитные» группы с голосовым общением
Telegram с сегодняшнего дня внес обновления — теперь при приближении группы к 200 тыс. участников её можно преобразовать в группу для трансляций с неограниченным количеством участников, сообщается в блоге мессенджера.
«В группах для трансляций писать сообщения смогут только администраторы, но у участников останется возможность общаться в голосовом чате группы», — говорится в блоге.
Помимо этого, Telegram добавил возможность автоматически удалять сообщения для всех участников в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера. При этом более ранняя переписка останется в истории чата. «В отличие от секретных чатов, обратный отсчёт начнётся сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем», — говорится в сообщении. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.
Также Telegram добавил возможность быстрого доступа к чатам с «домашнего экрана». Еще одно новшество, которое стало доступно пользователям, — возможность создавать дополнительные пригласительные ссылки. Владельцы групп и каналов могут создавать дополнительные ссылки и ограничивать для каждой из них срок действия, число вступлений или оба параметра сразу, устанавливая сроки их действия и число вступлений.
В январе Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Ранее сообщалось, что обновление Telegram для iOS позволит пользователям WhatsApp и двух других мессенджеров переносить в него свои истории переписок.