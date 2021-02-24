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Telegram разрешил создавать «безлимитные» группы с голосовым общением

Ведомости

Telegram с сегодняшнего дня внес обновления — теперь при приближении группы к 200 тыс. участников её можно преобразовать в группу для трансляций с неограниченным количеством участников, сообщается в блоге мессенджера.

«В группах для трансляций писать сообщения смогут только администраторы, но у участников останется возможность общаться в голосовом чате группы», — говорится в блоге.

Помимо этого, Telegram добавил возможность автоматически удалять сообщения для всех участников в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера. При этом более ранняя переписка останется в истории чата. «В отличие от секретных чатов, обратный отсчёт начнётся сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем», — говорится в сообщении. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.

Также Telegram добавил возможность быстрого доступа к чатам с «домашнего экрана». Еще одно новшество, которое стало доступно пользователям, — возможность создавать дополнительные пригласительные ссылки. Владельцы групп и каналов могут создавать дополнительные ссылки и ограничивать для каждой из них срок действия, число вступлений или оба параметра сразу, устанавливая сроки их действия и число вступлений. 

В январе Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Ранее сообщалось, что обновление Telegram для iOS позволит пользователям WhatsApp и двух других мессенджеров переносить в него свои истории переписок.

Ранее по теме: Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных