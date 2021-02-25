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Власти Москвы разработали собственный мессенджер

Ведомости

Государственное казенное учреждение (ГКУ) города Москвы «Информационный город», подведомственное столичному департаменту информационных технологий, разработало сервис TDM Messenger, который обнаружил РБК в магазине приложений для платформы Android Play Market. Как утверждает издание, в графе «связь с разработчиком» в магазине дана ссылка на сайт компании ID Partner, где также представлена информация об аналогичном мессенджере.

Приложение было опубликовано в магазине в июле прошлого года, а последнее обновление сервиса вышло в декабре. По утверждению создателей, TDM Messenger является «полноценной заменой Telegram и Skype», позволяющей общаться в «рабочих пространствах», каналах и чатах, присылать фото и видео, созваниваться лично и в группах. Планируется внедрение туда видеозвонков.

Согласно информации на сайте ID Partner, мессенджер отличается «беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах». Например, он обеспечивает «шифрование голосовых звонков и сообщений согласно национальным стандартам» и «интеграцию с ИТ-службами организации (директория сотрудников, SIP-телефония)», предоставляет «инструменты журналирования и аудита».

Представитель московского департамента отказался прокомментировать создание приложения. Он сказал, что ведомство «системно тестирует новые решения», а также добавил, что опыт дистанционной работы продемонстрировал важность обладания собственными разработками для улучшения качества и безопасности коммуникаций. Сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Саттаров при этом пояснил, что приложение может быть полезно не только для общения сотрудников, но и «для встраивания в ИТ-контур организации, например, для интеграции ведомственного документооборота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных