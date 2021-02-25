Власти Москвы разработали собственный мессенджер
Государственное казенное учреждение (ГКУ) города Москвы «Информационный город», подведомственное столичному департаменту информационных технологий, разработало сервис TDM Messenger, который обнаружил РБК в магазине приложений для платформы Android Play Market. Как утверждает издание, в графе «связь с разработчиком» в магазине дана ссылка на сайт компании ID Partner, где также представлена информация об аналогичном мессенджере.
Приложение было опубликовано в магазине в июле прошлого года, а последнее обновление сервиса вышло в декабре. По утверждению создателей, TDM Messenger является «полноценной заменой Telegram и Skype», позволяющей общаться в «рабочих пространствах», каналах и чатах, присылать фото и видео, созваниваться лично и в группах. Планируется внедрение туда видеозвонков.
Согласно информации на сайте ID Partner, мессенджер отличается «беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах». Например, он обеспечивает «шифрование голосовых звонков и сообщений согласно национальным стандартам» и «интеграцию с ИТ-службами организации (директория сотрудников, SIP-телефония)», предоставляет «инструменты журналирования и аудита».
Представитель московского департамента отказался прокомментировать создание приложения. Он сказал, что ведомство «системно тестирует новые решения», а также добавил, что опыт дистанционной работы продемонстрировал важность обладания собственными разработками для улучшения качества и безопасности коммуникаций. Сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Саттаров при этом пояснил, что приложение может быть полезно не только для общения сотрудников, но и «для встраивания в ИТ-контур организации, например, для интеграции ведомственного документооборота».