Власти Москвы разработали собственный мессенджер

Представитель московского департамента отказался прокомментировать создание приложения. Он сказал, что ведомство «системно тестирует новые решения», а также добавил, что опыт дистанционной работы продемонстрировал важность обладания собственными разработками для улучшения качества и безопасности коммуникаций. Сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Саттаров при этом пояснил, что приложение может быть полезно не только для общения сотрудников, но и «для встраивания в ИТ-контур организации, например, для интеграции ведомственного документооборота».