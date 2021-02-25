В Госдуме заявили о планах по ограничению рекламы иностранных IT-компаний
Депутаты Госдумы рассматривают возможность ограничения рекламы для иностранных IT-компаний, которые отказались открывать представительство в России. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает ТАСС.
По словам Горелкина, опасения, что иностранные онлайн-площадки уйдут из России в знак протеста против российского регулирования, беспочвенны, о чем свидетельствует пример Турции.
«Рынок Турции раза в два меньше нашего, как мы знаем, Турция добилась от IT-компаний открытия представительств на своей территории под угрозой ограничения рекламной деятельности компаний. Мы тоже этот вариант рассматриваем — ограничение рекламной деятельности», — сказал Горелкин в ходе круглого стола «Диалог с цифровым гигантом»: зачем открывать в России представительства иностранных IT-компаний» в Общественной палате России.
По его словам, ограничение рекламной деятельности — это «тоже мера, которая сегодня, на мой взгляд, несколько незаслуженно отодвинута в сторону».
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о подготовке законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании открывать представительства в России.