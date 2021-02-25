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В Госдуме заявили о планах по ограничению рекламы иностранных IT-компаний

Ведомости

Депутаты Госдумы рассматривают возможность ограничения рекламы для иностранных IT-компаний, которые отказались открывать представительство в России. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает ТАСС. 

По словам Горелкина, опасения, что иностранные онлайн-площадки уйдут из России в знак протеста против российского регулирования, беспочвенны, о чем свидетельствует пример Турции.

«Рынок Турции раза в два меньше нашего, как мы знаем, Турция добилась от IT-компаний открытия представительств на своей территории под угрозой ограничения рекламной деятельности компаний. Мы тоже этот вариант рассматриваем — ограничение рекламной деятельности», — сказал Горелкин в ходе круглого стола «Диалог с цифровым гигантом»: зачем открывать в России представительства иностранных IT-компаний» в Общественной палате России. 

По его словам, ограничение рекламной деятельности — это «тоже мера, которая сегодня, на мой взгляд, несколько незаслуженно отодвинута в сторону». 

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о подготовке законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании открывать представительства в России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных