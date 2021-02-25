В Госдуме заявили о планах по ограничению рекламы иностранных IT-компаний

«Рынок Турции раза в два меньше нашего, как мы знаем, Турция добилась от IT-компаний открытия представительств на своей территории под угрозой ограничения рекламной деятельности компаний. Мы тоже этот вариант рассматриваем — ограничение рекламной деятельности», — сказал Горелкин в ходе круглого стола «Диалог с цифровым гигантом»: зачем открывать в России представительства иностранных IT-компаний» в Общественной палате России.