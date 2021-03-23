Twitter удалил треть запрещенной информации после замедления работы в России

С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. таких материалов. 16 марта заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство заблокирует соцсеть на территории России через месяц, если та не удалит запрещенную информацию.