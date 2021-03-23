Twitter удалил треть запрещенной информации после замедления работы в России
Социальная сеть Twitter удалила треть запрещенных в России материалов после замедления ее работы Роскомнадзором, сообщила пресс-служба ведомства.
«Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 г. мер по замедлению трафика Twitter социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков», – говорится в сообщении. Темпы удаления Twitter запрещенной информации в Роскомнадзоре назвали неудовлетворительными, отметив появление новых подобных публикаций, что является «абсолютно недопустимым».
С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. таких материалов. 16 марта заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство заблокирует соцсеть на территории России через месяц, если та не удалит запрещенную информацию.