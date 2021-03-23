ФАС оштрафует «Яндекс» за распространение недостоверной рекламы

По данным антимонопольной службы, реклама финансовых услуг по привлечению денежных средств во вклады компании «Интермакс» распространялась в ноябре 2020 г. через «Яндекс.Директ». При этом данные услуги являются банковской операцией. «Законом о рекламе установлен запрет на рекламу товаров и услуг, реализация и предоставление которых требует получения лицензии или других специальных разрешений», – объяснили в ведомстве.