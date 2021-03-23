ФАС оштрафует «Яндекс» за распространение недостоверной рекламы
«ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно статье 14.3. КоАП РФ, штраф для «Яндекса» может составить от 100 до 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что «Яндекс» нарушил закон о рекламе и получил от ФАС предписание о прекращении нарушения.
По данным антимонопольной службы, реклама финансовых услуг по привлечению денежных средств во вклады компании «Интермакс» распространялась в ноябре 2020 г. через «Яндекс.Директ». При этом данные услуги являются банковской операцией. «Законом о рекламе установлен запрет на рекламу товаров и услуг, реализация и предоставление которых требует получения лицензии или других специальных разрешений», – объяснили в ведомстве.
По данным фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, «Интермакс» не имеет права привлекать денежные средства населения во вклады, поскольку не является банком. Компания отсутствует в реестре финансовых организаций с лицензией Банка России на осуществление этой деятельности, а значит не имеет права рекламировать такие услуги, резюмировали в ФАС.