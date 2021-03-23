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ФАС оштрафует «Яндекс» за распространение недостоверной рекламы

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует «Яндекс» за распространение рекламы организации, не имеющей лицензии на оказание финансовых услуг, сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно статье 14.3. КоАП РФ, штраф для «Яндекса» может составить от 100 до 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что «Яндекс» нарушил закон о рекламе и получил от ФАС предписание о прекращении нарушения.

По данным антимонопольной службы, реклама финансовых услуг по привлечению денежных средств во вклады компании «Интермакс» распространялась в ноябре 2020 г. через «Яндекс.Директ». При этом данные услуги являются банковской операцией. «Законом о рекламе установлен запрет на рекламу товаров и услуг, реализация и предоставление которых требует получения лицензии или других специальных разрешений», – объяснили в ведомстве.

По данным фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, «Интермакс» не имеет права привлекать денежные средства населения во вклады, поскольку не является банком. Компания отсутствует в реестре финансовых организаций с лицензией Банка России на осуществление этой деятельности, а значит не имеет права рекламировать такие услуги, резюмировали в ФАС.

Ранее по теме: ФАС оштрафовала «Яндекс» за ненадлежащую рекламу финансовых услуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных