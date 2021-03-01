ФАС оштрафовала «Яндекс» за ненадлежащую рекламу финансовых услуг

С сообщениями о размещении рекламы по оказанию финансовых услуг компаниями Niron.Shopping и Mirax Capital в ФАС России обратился Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Как пояснили в ФАС, рекламные объявления предлагали потребителям услуги по инвестированию.