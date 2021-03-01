ФАС оштрафовала «Яндекс» за ненадлежащую рекламу финансовых услуг
ФАС оштрафовала «Яндекс» на 200 тыс. руб. за рекламу финансовых услуг организаций Niron.Shopping и Mirax Capital, которые не имеют соответствующих лицензий или разрешений на осуществление этих услуг, сообщается на сайте ведомства.
«В результате в феврале 2021 года ФАС России наложила на ООО «Яндекс» 2 штрафа на общую сумму 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
С сообщениями о размещении рекламы по оказанию финансовых услуг компаниями Niron.Shopping и Mirax Capital в ФАС России обратился Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Как пояснили в ФАС, рекламные объявления предлагали потребителям услуги по инвестированию.
Позднее, в декабре прошлого года, ведомство признало эти объявления нарушающими закон о рекламе. «Яндексу» были выданы соответствующие предписания, за неисполнение которых предусмотрены административные штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. руб.