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ФАС оштрафовала «Яндекс» за ненадлежащую рекламу финансовых услуг

Ведомости

ФАС оштрафовала «Яндекс» на 200 тыс. руб. за рекламу финансовых услуг организаций Niron.Shopping и Mirax Capital, которые не имеют соответствующих лицензий или разрешений на осуществление этих услуг, сообщается на сайте ведомства.

«В результате в феврале 2021 года ФАС России наложила на ООО «Яндекс» 2 штрафа на общую сумму 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

С сообщениями о размещении рекламы по оказанию финансовых услуг компаниями Niron.Shopping и Mirax Capital в ФАС России обратился Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Как пояснили в ФАС, рекламные объявления предлагали потребителям услуги по инвестированию.

Позднее, в декабре прошлого года, ведомство признало эти объявления нарушающими закон о рекламе. «Яндексу» были выданы соответствующие предписания, за неисполнение которых предусмотрены административные штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных