Сервис «Яндекс.Заправки» увеличил число заказов в четыре раза
В I квартале 2021 г. продажи топлива через сервис «Яндекс.Заправки» составили более 10 млрд руб., что почти в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель геосервисов «Яндекса». Число заказов за отчетный период также выросло в четыре раза и достигло 10,5 млн.
Всего за I квартал через сервис было продано 247 млн литров топлива. В том числе и за счёт корпоративного сегмента, отметили в компании. За этот период таксисты и водители компаний залили через сервис более 140 млн литров.
Количество уникальных пользователей в марте этого года впервые достигло 1 млн, рассказали в компании. В среднем за месяц водители заказывают топливо 3,7 млн раз, то есть один водитель в среднем заправляется около четырех раз за месяц. В сравнении с аналогичным периодом 2020 г. этот показатель вырос вдвое, в сравнении с 2019 г. — вчетверо, отметили в сервисе.
Сервис «Яндекс.Заправки» интегрирован в «Яндекс.Навигатор». Он позволяет автомобилисту расплатиться за топливо, не отходя или даже не выходя из машины. Для этого водителю необходимо заехать на АЗС сети, подписавшей соглашение с «Яндексом», выбрать номер колонки и тип топлива. Тогда приложение позволит оплатить заправку привязанной к сервису банковской картой.
Дополнительной наценки на топливо для потребителя нет, уточнил представитель сервиса. Комиссия взимается с АЗС-партнеров. Каков размер комиссии для партнеров, компания не раскрывает.