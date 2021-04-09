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Сервис «Яндекс.Заправки» увеличил число заказов в четыре раза

Ведомости

В I квартале 2021 г. продажи топлива через сервис  «Яндекс.Заправки» составили более 10 млрд руб., что почти в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель геосервисов «Яндекса». Число заказов за отчетный период также выросло в четыре раза и достигло 10,5 млн. 

Всего за I квартал через сервис было продано 247 млн литров топлива. В том числе и за счёт корпоративного сегмента, отметили в компании. За этот период таксисты и водители компаний залили через сервис более 140 млн литров.

Количество уникальных пользователей в марте этого года впервые достигло 1 млн, рассказали в компании. В среднем за месяц водители заказывают топливо 3,7 млн раз, то есть один водитель в среднем заправляется около четырех раз за месяц. В сравнении с аналогичным периодом 2020 г. этот показатель вырос вдвое, в сравнении с 2019 г. — вчетверо, отметили в сервисе. 

Сервис «Яндекс.Заправки» интегрирован в «Яндекс.Навигатор». Он позволяет автомобилисту расплатиться за топливо, не отходя или даже не выходя из машины. Для этого водителю необходимо заехать на АЗС сети, подписавшей соглашение с «Яндексом», выбрать номер колонки и тип топлива. Тогда приложение позволит оплатить заправку привязанной к сервису банковской картой.

Дополнительной наценки на топливо для потребителя нет, уточнил представитель сервиса. Комиссия взимается с АЗС-партнеров. Каков размер комиссии для партнеров, компания не раскрывает. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных