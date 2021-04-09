Сервис «Яндекс.Заправки» увеличил число заказов в четыре раза

Количество уникальных пользователей в марте этого года впервые достигло 1 млн, рассказали в компании. В среднем за месяц водители заказывают топливо 3,7 млн раз, то есть один водитель в среднем заправляется около четырех раз за месяц. В сравнении с аналогичным периодом 2020 г. этот показатель вырос вдвое, в сравнении с 2019 г. — вчетверо, отметили в сервисе.