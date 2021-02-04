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«Яндекс.Заправки» подключили к сервису станции со стеклоомывающей жидкостью

Ведомости

«Яндекс.Заправки» подключили к сервису автоматические станции Gartex со стеклоомывающей жидкостью в Москве, Ярославле и Екатеринбурге, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«В "Яндекс.Заправках" появилась оплата стеклоомывающей жидкости. В Москве, Ярославле и Екатеринбурге к сервису подключились 120 автоматических станций Gartex с омывайкой», — сообщили в сервисе. Там добавили. что в скором времени число станций, подключенных к сервису, вырастет до 200, или трети всех таких станций в России.

«Теперь водители смогут с помощью привычных им приложений "Яндекса" не только заправляться, но и заливать омывающую жидкость», — пояснили в пресс-службе.

«Яндекс» запустил свой сервис оплаты заправок в 2017 г. По данным компании, в 2020 г. сервисом постоянно пользовался почти 1 млн автомобилистов. В мае 2020 г. «Яндекс» договорился с «Роснефтью» о запуске бесконтактной оплаты бензина на АЗС нефтяной компании. Это позволило «Яндекс.Заправкам» покрыть более 7 000 станций — треть от 20 000 действующих в России.

До «Роснефти» единственной крупной вертикально интегрированной компанией, сотрудничавшей с «Яндексом», была «Татнефть». Остальную долю в списке партнеров компании занимали независимые АЗС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных