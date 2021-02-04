«Яндекс.Заправки» подключили к сервису станции со стеклоомывающей жидкостью
«Яндекс.Заправки» подключили к сервису автоматические станции Gartex со стеклоомывающей жидкостью в Москве, Ярославле и Екатеринбурге, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«В "Яндекс.Заправках" появилась оплата стеклоомывающей жидкости. В Москве, Ярославле и Екатеринбурге к сервису подключились 120 автоматических станций Gartex с омывайкой», — сообщили в сервисе. Там добавили. что в скором времени число станций, подключенных к сервису, вырастет до 200, или трети всех таких станций в России.
«Теперь водители смогут с помощью привычных им приложений "Яндекса" не только заправляться, но и заливать омывающую жидкость», — пояснили в пресс-службе.
«Яндекс» запустил свой сервис оплаты заправок в 2017 г. По данным компании, в 2020 г. сервисом постоянно пользовался почти 1 млн автомобилистов. В мае 2020 г. «Яндекс» договорился с «Роснефтью» о запуске бесконтактной оплаты бензина на АЗС нефтяной компании. Это позволило «Яндекс.Заправкам» покрыть более 7 000 станций — треть от 20 000 действующих в России.
До «Роснефти» единственной крупной вертикально интегрированной компанией, сотрудничавшей с «Яндексом», была «Татнефть». Остальную долю в списке партнеров компании занимали независимые АЗС.