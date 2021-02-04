«Яндекс.Заправки» подключили к сервису станции со стеклоомывающей жидкостью

«Яндекс» запустил свой сервис оплаты заправок в 2017 г. По данным компании, в 2020 г. сервисом постоянно пользовался почти 1 млн автомобилистов. В мае 2020 г. «Яндекс» договорился с «Роснефтью» о запуске бесконтактной оплаты бензина на АЗС нефтяной компании. Это позволило «Яндекс.Заправкам» покрыть более 7 000 станций — треть от 20 000 действующих в России.