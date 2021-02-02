«Яндекс.Такси» купило часть активов группы «Везет» за $178 млн
«Сумма сделки составила 178 млн долларов. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 г.», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что в отличие от анонсированного в июле 2019 г. соглашения, новая сделка «подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение».
В «Яндекс.Такси» добавили, что сделка позволит улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, «в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов». Пользователи «Везёт» теперь смогут вызывать такси по телефону или в приложении Яндекс Go. Водителям из «Везет» предложат подключиться к платформе Яндекс.Про»
«Среди особенностей платформы — продвинутые технологии безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины», — заверили в «Яндекс. Такси».
«Яндекс.Такси» изначально намеревалось купить все активы группы компаний «Везет». Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в июне 2020 г. отказала в одобрении сделки, так как объединенная таким образом компания могла занять доминирующее положение на рынке. Их совокупная доля рынка достигла бы 70%, а в девятнадцати субъектах России она оказалась бы более 80%.
«Яндекс.Такси» – крупнейший интернет-сервис заказа такси в России. Аналитический центр при правительстве России в 2019 г. оценивал долю этого сервиса на российском рынке в 27%. «Везет» – второй по доле рынка сервис заказа такси: эксперты Аналитического центра оценили его долю в 12% рынка. Группа управляет несколькими сервисами заказа такси, среди них – «Везет», Fasten, «Лидер», «RedTaxi» и др.