«Яндекс.Такси» купило часть активов группы «Везет» за $178 млн

«Сумма сделки составила 178 млн долларов. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 г.», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что в отличие от анонсированного в июле 2019 г. соглашения, новая сделка «подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение».