Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

«Яндекс.Такси» купило часть активов группы «Везет» за $178 млн

Ведомости

Компания «Яндекс.Такси» покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы «Везет» за $178 млн, сообщает пресс-служба компании.

«Сумма сделки составила 178 млн долларов. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 г.», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что в отличие от анонсированного в июле 2019 г. соглашения, новая сделка «подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение».

В «Яндекс.Такси» добавили, что сделка позволит улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, «в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов». Пользователи «Везёт» теперь смогут вызывать такси по телефону или в приложении Яндекс Go. Водителям из «Везет» предложат подключиться к платформе Яндекс.Про»

«Среди особенностей платформы — продвинутые технологии безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины», — заверили в «Яндекс. Такси».

«Яндекс.Такси» изначально намеревалось купить все активы группы компаний «Везет». Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в июне 2020 г. отказала в одобрении сделки, так как объединенная таким образом компания могла занять доминирующее положение на рынке. Их совокупная доля рынка достигла бы 70%, а в девятнадцати субъектах России она оказалась бы более 80%.

«Яндекс.Такси» – крупнейший интернет-сервис заказа такси в России. Аналитический центр при правительстве России в 2019 г. оценивал долю этого сервиса на российском рынке в 27%.  «Везет» – второй по доле рынка сервис заказа такси: эксперты Аналитического центра оценили его долю в 12% рынка. Группа управляет несколькими сервисами заказа такси, среди них – «Везет», Fasten, «Лидер», «RedTaxi» и др.

«Яндекс.Такси» снова попыталось купить активы конкурента «Везет»

ФАС отказалась согласовывать сделку

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных