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«Яндекс.Такси» снова попыталось купить активы конкурента «Везет»

ФАС отказалась согласовывать сделку
Ксения Вирченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндекс.Такси» в покупке активов группы компаний «Везет». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Из сообщения ФАС стало также известно, что «Яндекс.Такси» 15 мая подало новое ходатайство о приобретении активов ГК «Везет». До этого компания уже несколько раз отзывала ходатайства. В последний раз, 31 марта, «Яндекс.Такси» не подало новое ходатайство. При этом ее представитель сообщал, что компания сохранила интерес к активу. «Яндекс.Такси» сосредоточится на поддержке водителей и таксопарков своего сервиса, говорил близкий к компании человек.

Сделка может негативно отразиться на конкуренции на российском рынке заказа такси, считает заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин (его слова приводятся в сообщении).

«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о сделке с группой «Везет»

Если бы сделка состоялась, «Яндекс.Такси» и «Везет» заняли бы доминирующее положение на рынке, считает ФАС. Их совокупная доля рынка достигла бы 70%, а в девятнадцати субъектах России она оказалась бы более 80%.

Оценки долей рынка «Яндекс.Такси» и ФАС расходятся, сообщил представитель компании. По его словам, «Яндекс.Такси» ожидает мотивированного решения. Представитель ФАС не ответил на запрос «Ведомостей».

«Яндекс.Такси» – крупнейший интернет-сервис заказа такси в России. Аналитический центр при правительстве России в 2019 г. оценивал долю этого сервиса на российском рынке в 27%.  «Везет» – второй по доле рынка сервис заказа такси: эксперты Аналитического центра оценили его долю в 12% рынка. Группа управляет несколькими сервисами заказа такси, среди них — «Везет», «Fasten», «Лидер», «RedTaxi» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных