«Яндекс.Такси» снова попыталось купить активы конкурента «Везет»

Из сообщения ФАС стало также известно, что «Яндекс.Такси» 15 мая подало новое ходатайство о приобретении активов ГК «Везет». До этого компания уже несколько раз отзывала ходатайства. В последний раз, 31 марта, «Яндекс.Такси» не подало новое ходатайство. При этом ее представитель сообщал, что компания сохранила интерес к активу. «Яндекс.Такси» сосредоточится на поддержке водителей и таксопарков своего сервиса, говорил близкий к компании человек.