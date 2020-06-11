«Яндекс.Такси» снова попыталось купить активы конкурента «Везет»ФАС отказалась согласовывать сделку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндекс.Такси» в покупке активов группы компаний «Везет». Об этом говорится в сообщении ведомства.
Из сообщения ФАС стало также известно, что «Яндекс.Такси» 15 мая подало новое ходатайство о приобретении активов ГК «Везет». До этого компания уже несколько раз отзывала ходатайства. В последний раз, 31 марта, «Яндекс.Такси» не подало новое ходатайство. При этом ее представитель сообщал, что компания сохранила интерес к активу. «Яндекс.Такси» сосредоточится на поддержке водителей и таксопарков своего сервиса, говорил близкий к компании человек.
Сделка может негативно отразиться на конкуренции на российском рынке заказа такси, считает заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин (его слова приводятся в сообщении).
Если бы сделка состоялась, «Яндекс.Такси» и «Везет» заняли бы доминирующее положение на рынке, считает ФАС. Их совокупная доля рынка достигла бы 70%, а в девятнадцати субъектах России она оказалась бы более 80%.
Оценки долей рынка «Яндекс.Такси» и ФАС расходятся, сообщил представитель компании. По его словам, «Яндекс.Такси» ожидает мотивированного решения. Представитель ФАС не ответил на запрос «Ведомостей».
«Яндекс.Такси» – крупнейший интернет-сервис заказа такси в России. Аналитический центр при правительстве России в 2019 г. оценивал долю этого сервиса на российском рынке в 27%. «Везет» – второй по доле рынка сервис заказа такси: эксперты Аналитического центра оценили его долю в 12% рынка. Группа управляет несколькими сервисами заказа такси, среди них — «Везет», «Fasten», «Лидер», «RedTaxi» и др.