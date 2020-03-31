«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о сделке с группой «Везет»

Источник, близкий к Яндекс.Такси, сообщил, что решение обусловлено тем, что компания хочет пока сосредоточиться на поддержке текущих партнеров – водителей и таксопарков в условиях снижающегося спроса на рынке. Ранее, 26 марта, генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко заявлял, что выделит в ближайший месяц более 500 млн рублей на поддержание спроса на такси. Компания намерена ежемесячно инвестировать в поддержание спроса, говорил Шулейко.