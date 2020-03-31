«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о сделке с группой «Везет»
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о покупке активов группы компаний «Везет», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ФАС. В пресс-службе «Яндекс.Такси» подтвердили сообщение «Мы отозвали ходатайство по сделке с "Везет", но наш интерес к компании сохраняется», – отметили в компании. Представитель ГК «Везет» отказался от комментариев.
Источник, близкий к Яндекс.Такси, сообщил, что решение обусловлено тем, что компания хочет пока сосредоточиться на поддержке текущих партнеров – водителей и таксопарков в условиях снижающегося спроса на рынке. Ранее, 26 марта, генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко заявлял, что выделит в ближайший месяц более 500 млн рублей на поддержание спроса на такси. Компания намерена ежемесячно инвестировать в поддержание спроса, говорил Шулейко.
«Яндекс.Такси» отзывает ходатайство уже в третий раз. До этого компания уточняла ФАС новые условия сделки с ГК «Везет» и предоставляла дополнительные сведения о состоянии конкуренции на рынке.
В июле 2019 г. «Яндекс.Такси» объявило о сделке с ГК «Везет», которой принадлежат бренды, более известные на региональных рынках – «Везёт», «Такси Сатурн» и другие. Изначально «Яндекс.Такси» планировало выкупить основную часть бизнеса группы «Везет», в том числе колл-центры и программное обеспечение. Позднее в сделку вошли другие активы, в том числе сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро».