«Яндекс.Такси» выделит более 500 млн рублей на поддержание спроса
Скидки на поездки сделают их доступней для тех, кто старается минимизировать риски заражения во время вынужденных поездок, сказал Шулейко. Вместе с этим стимулирование спроса позволит перевозчикам заработать больше. Программа будет действовать во всех регионах России.
Структура поездок на такси в большинстве крупных городов изменилась, отмечает гендиректор «Яндекс.Такси»: снизился спрос на поездки в бизнес-центры и аэропорты и возрос на заказы в спальные районы и торговые центры. Об этих же изменениях трафика сообщал департамент транспорта Москвы: со 2 по 19 марта на 15% снизилось число заказов такси в ММДЦ «Москва-сити» и офисные кластеры «Яндекса» и Сбербанка. На 10.00 мск 26 марта поездки на такси в Москве, по сравнению с прошлым годом, сократились на 23%, сообщает дептранс в Telegram.