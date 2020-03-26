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«Яндекс.Такси» выделит более 500 млн рублей на поддержание спроса

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«Яндекс.Такси» в ближайший месяц выделит более 500 млн руб. на поддержку спроса для такси, в том числе оплатой скидок для пассажиров за счет компании, сказал генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко. Инвестиции будут выделяться каждый месяц.

Скидки на поездки сделают их доступней для тех, кто старается минимизировать риски заражения во время вынужденных поездок, сказал Шулейко. Вместе с этим стимулирование спроса позволит перевозчикам заработать больше. Программа будет действовать во всех регионах России.

Структура поездок на такси в большинстве крупных городов изменилась, отмечает гендиректор «Яндекс.Такси»: снизился спрос на поездки в бизнес-центры и аэропорты и возрос на заказы в спальные районы и торговые центры. Об этих же изменениях трафика сообщал департамент транспорта Москвы: со 2 по 19 марта на 15% снизилось число заказов такси в ММДЦ «Москва-сити» и офисные кластеры «Яндекса» и Сбербанка. На 10.00 мск 26 марта поездки на такси в Москве, по сравнению с прошлым годом, сократились на 23%, сообщает дептранс в Telegram.

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