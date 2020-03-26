«Яндекс.Такси» выделит более 500 млн рублей на поддержание спроса

Структура поездок на такси в большинстве крупных городов изменилась, отмечает гендиректор «Яндекс.Такси»: снизился спрос на поездки в бизнес-центры и аэропорты и возрос на заказы в спальные районы и торговые центры. Об этих же изменениях трафика сообщал департамент транспорта Москвы: со 2 по 19 марта на 15% снизилось число заказов такси в ММДЦ «Москва-сити» и офисные кластеры «Яндекса» и Сбербанка. На 10.00 мск 26 марта поездки на такси в Москве, по сравнению с прошлым годом, сократились на 23%, сообщает дептранс в Telegram.