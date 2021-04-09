«Коммерсантъ» сообщил о сбоях у операторов из-за оборудования Роскомнадзора
Крупные федеральные и региональные операторы столкнулись с системными сбоями из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном интернете», сообщает «Коммерсантъ». Об этом, в частности, рассказал изданию источник в региональной компании «Обит», столкнувшейся с проблемой в марте.
Закон о суверенном рунете вступил в силу 1 ноября 2019 г. В соответствии с ним операторы обязаны устанавливать на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы рунету. Это же оборудование позволяет ведомству фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещенных в России.
Речь в данном случае идет о системе для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection). По требованию Роскомнадзора она установлена «вразрез между оборудованием «Обит» и глобальной сетью интернет». В итоге для восстановления работы сети оператору пришлось исключить указанное оборудование из схемы прохождения трафика, пояснил источник в компании. При этом официальный представитель «Обит» от комментариев отказался, а в Роскомнадзоре заявили, что самостоятельное изменение параметров DPI является нарушением закона и может наказываться штрафом до 1 млн руб.
В ведомстве также заверили, что знают о сбое. «Спустя три часа работа технических средств противодействия угрозам возобновилась в штатном режиме», — сказали там.
Источник «Коммерсанта» в одном из крупных операторов связи рассказал, что в марте этого года все операторы «большой четверки» столкнулись с трудностями из-за оборудования DPI. 10 марта наблюдались сбои в работе сайтов Кремля и прочих правительственных учреждений. Пользователи также пожаловались на проблемы в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и прочих компаний. Специалисты назвали причиной этого сбой в работе оборудования, используемого для замедления трафика к Twitter. Однако в Роскомнадзоре заявили, что эти события не связаны между собой.