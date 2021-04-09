«Коммерсантъ» сообщил о сбоях у операторов из-за оборудования Роскомнадзора

Источник «Коммерсанта» в одном из крупных операторов связи рассказал, что в марте этого года все операторы «большой четверки» столкнулись с трудностями из-за оборудования DPI. 10 марта наблюдались сбои в работе сайтов Кремля и прочих правительственных учреждений. Пользователи также пожаловались на проблемы в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и прочих компаний. Специалисты назвали причиной этого сбой в работе оборудования, используемого для замедления трафика к Twitter. Однако в Роскомнадзоре заявили, что эти события не связаны между собой.