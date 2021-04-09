Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Технологии

Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за его оборудования

Ведомости

Опубликованная газетой «Коммерсантъ» информация о том, что крупные федеральные и региональные операторы столкнулись с системными сбоями из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном интернете», не соответствует действительности, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. — прим. ред.) работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры», — рассказали в Роскомнадзоре, подчеркнув, что за время работы ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало.

Также ведомство прокомментировало сбои у оператора «Обит», о котором написал «Коммерсантъ». Так, в апреле потеря связи с ТСПУ была зафиксирована на двух узлах связи компании в Санкт-Петербурге, подтвердили в Роскомнадзоре.

«Сотрудники технической поддержки ЦМУ ССОП в оперативном режиме связались с представителями оператора, где им подтвердили факт аварии на узле связи, но отказали в предоставлении детализированной технической информации (лог-файлов), необходимых для выявления причин неполадок», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что отключение ТСПУ на тот момент решить проблему оператора не помогло. Спустя три часа оборудование вновь включили и работа устройств возобновилась в штатном режиме.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» сообщил о сбоях у операторов из-за оборудования Роскомнадзора

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных