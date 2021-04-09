Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за его оборудования
Опубликованная газетой «Коммерсантъ» информация о том, что крупные федеральные и региональные операторы столкнулись с системными сбоями из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном интернете», не соответствует действительности, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. — прим. ред.) работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры», — рассказали в Роскомнадзоре, подчеркнув, что за время работы ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало.
Также ведомство прокомментировало сбои у оператора «Обит», о котором написал «Коммерсантъ». Так, в апреле потеря связи с ТСПУ была зафиксирована на двух узлах связи компании в Санкт-Петербурге, подтвердили в Роскомнадзоре.
«Сотрудники технической поддержки ЦМУ ССОП в оперативном режиме связались с представителями оператора, где им подтвердили факт аварии на узле связи, но отказали в предоставлении детализированной технической информации (лог-файлов), необходимых для выявления причин неполадок», — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что отключение ТСПУ на тот момент решить проблему оператора не помогло. Спустя три часа оборудование вновь включили и работа устройств возобновилась в штатном режиме.