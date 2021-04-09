Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за его оборудования

«Оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. — прим. ред.) работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры», — рассказали в Роскомнадзоре, подчеркнув, что за время работы ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало.