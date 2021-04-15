Шохин оценил затраты бизнеса из-за перехода на российское ПО в 1 трлн рублей
Затраты российского бизнеса — промышленных предприятий, банков и IT-компаний из-за требований Минцифры по переходу на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование составят более чем 1 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, которое было направлено в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Шохин в своем письме просит доработать законодательство, которое было подготовлено Минцифры и уточнить механизмы постепенного перехода на российское ПО. Представитель Минцифры сообщил изданию, что с мая 2020 г. министерство «находилось в постоянном диалоге с коммерческими компаниями» относительно подготовки требований по переходу на российское ПО.
В мае 2020 г. Минцифры опубликовало проект указа президента, предусматривающий переход на преимущественное использование ими отечественного ПО до 1 января 2021 г., еще через год объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны были перейти на российское оборудование. К КИИ относят сети связи, информационные и автоматизированные системы управления, задействованные в здравоохранении, связи, энергетике, транспорте, банковской и иных сферах финансового рынка.
Однако в ходе общественного обсуждения вопроса в октябре прошлого года эти даты были отвергнуты и названы новые – январь 2024 г. для ПО и январь 2025 г. для оборудования. Проект указа с этими датами был размещен на сайте правовых актов 29 октября 2020 г. При этом в начале 2021 г. Минцифры опубликовало новый проект с новыми датами.
Минцифры не учитывает различия в уровнях безопасности и предъявляет одинаковые требования к разным категориям значимости объектов КИИ, говорится в письме Шохина премьеру.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в марте этого года сообщал, что переход компании на отечественный софт обойдется минимум в 180 млрд руб. Миллер попросил Мишустина исключить из проекта указа президента о переходе на российское ПО конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование.