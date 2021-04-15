Шохин оценил затраты бизнеса из-за перехода на российское ПО в 1 трлн рублей

Однако в ходе общественного обсуждения вопроса в октябре прошлого года эти даты были отвергнуты и названы новые – январь 2024 г. для ПО и январь 2025 г. для оборудования. Проект указа с этими датами был размещен на сайте правовых актов 29 октября 2020 г. При этом в начале 2021 г. Минцифры опубликовало новый проект с новыми датами.