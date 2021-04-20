Apple назвала цены на новые устройства в России
20 апреля компания Apple презентовала ряд новых устройств: новый iPhone 12 в фиолетовом цвете, обновленные iMac и iPad Pro, а также устройство для поиска предметов AirTag. На российском сайте Apple компания раскрыла цены на новые устройства.
Так, стоимость нового iPad Pro на чипе M1 с 11-дюймовым экраном в России будет начинаться от 77 990 руб., iPad Pro с экраном 12,9 дюйма будет стоить от 106 990 руб.
Новый iMac на чипе M1 производства Apple будет стоить от 129 990 руб., Airtag будет стоить 2900 руб. за штуку и 9990 руб. за комплект из четырех штук.
Дата старта продаж в России пока не сообщается.
Предзаказ iPhone 12 в фиолетовом цвете начнется с 23 апреля, старт продаж — 30 апреля. Цена на iPhone 12 mini (дисплей 5,4 дюйма) начинается от 69 990 руб., на iPhone 12 — от 79 990 руб. (дисплей 6,1 дюйма).