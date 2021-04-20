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Apple назвала цены на новые устройства в России

Ведомости

20 апреля компания Apple презентовала ряд новых устройств: новый iPhone 12 в фиолетовом цвете, обновленные iMac и iPad Pro, а также устройство для поиска предметов AirTag. На российском сайте Apple компания раскрыла цены на новые устройства.

Так, стоимость нового iPad Pro на чипе M1 с 11-дюймовым экраном в России будет начинаться от 77 990 руб., iPad Pro с экраном 12,9 дюйма будет стоить от 106 990 руб. 

Новый iMac на чипе M1 производства Apple будет стоить от 129 990 руб., Airtag будет стоить 2900 руб. за штуку и 9990 руб. за комплект из четырех штук. 

Дата старта продаж в России пока не сообщается. 

Предзаказ iPhone 12 в фиолетовом цвете начнется с 23 апреля, старт продаж — 30 апреля. Цена на iPhone 12 mini (дисплей 5,4 дюйма) начинается от 69 990 руб., на iPhone 12 — от 79 990 руб. (дисплей 6,1 дюйма). 

Ранее по теме: Apple выпустила iPhone 12 в новом цвете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных