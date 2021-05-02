Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту вернулся на Землю

На Землю вернулись американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японец Соити Ногучи, которые прибыли 16 ноября 2020 г. на МКС в рамках второго запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к станции.