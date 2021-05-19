Дуров заявил о технологической отсталости iPhone

«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», – написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что дисплеи iPhone с частотой 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию.