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Дуров заявил о технологической отсталости iPhone

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что каждый раз во время тестирования мессенджера на iPhone чувствует, что его отбрасывает в Средневековье.

«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», – написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что дисплеи iPhone с частотой 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию.

По его словам, владение iPhone делает из людей цифровых рабов. Владельцам гаджета разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин приложений, и использовать iCloud только для резервного копирования своих данных. Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам, подчеркнул Дуров.

Так он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что Apple участвует в крупномасштабной слежке по указанию Китая. «Это печально, но неудивительно: крупные технологические компании часто предпочитают прибыль свободе», – сказал основатель Telegram.

Ранее по теме: Дуров призвал отказаться от iOS в пользу Android

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных