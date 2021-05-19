Дуров заявил о технологической отсталости iPhone
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что каждый раз во время тестирования мессенджера на iPhone чувствует, что его отбрасывает в Средневековье.
«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», – написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что дисплеи iPhone с частотой 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию.
По его словам, владение iPhone делает из людей цифровых рабов. Владельцам гаджета разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин приложений, и использовать iCloud только для резервного копирования своих данных. Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам, подчеркнул Дуров.
Так он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что Apple участвует в крупномасштабной слежке по указанию Китая. «Это печально, но неудивительно: крупные технологические компании часто предпочитают прибыль свободе», – сказал основатель Telegram.