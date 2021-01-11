Дуров призвал отказаться от iOS в пользу Android

«Apple является более опасной из двух, потому что она может полностью ограничить, какие приложения вы используете, в то время как на Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android — это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации», — написал основатель Telegram.