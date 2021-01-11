Дуров призвал отказаться от iOS в пользу Android
Основатель Telegram Павел Дуров в своем мессенджере призвел пользователей устройств компании Apple отказаться от них в пользу тех, что работают на операционной системе Android. Он пояснил, что гаджеты на iOS ограничивают свободу пользователей, потому что фактически определяют, какие приложения те могут скачивать.
Дуров подчеркнул, что «дуополия» Apple и Google представляет большую угрозу для общественных свобод, нежели Twitter, вокруг которого развернулась дискуссия после блокировки его администрацией аккаунта президента США Дональда Трампа.
«Apple является более опасной из двух, потому что она может полностью ограничить, какие приложения вы используете, в то время как на Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android — это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации», — написал основатель Telegram.
Дуров также сообщил, что сейчас работает над многофункциональным веб-приложением, которое позволит использовать его мессенджер в браузере iOS Safari. Он пояснил, что это не будет то же, что само приложение, но «сработает в крайнем случае».
В начале октября Дуров пожаловался, что Apple потребовала от Telegram заблокировать три оппозиционных белорусских канала, которые раскрывали личности силовиков. В корпорации эти сведения опровергли, пояснив, что сказали удалить персональные данные людей, а не сами группы.
Apple неоднократно сталкивалась с критикой ввиду того, что магазин App Store может не допускать на свою площадку приложения сторонних разработчиков по любой причине. Таким образом, компания фактически контролирует, что могут устанавливать пользователи на свои устройства. Борьбу с этим начали и российские регуляторы. Так, в конце августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала корпорации предписание, согласно которому Apple должна удалить из своей документации положение, позволяющее ей ограничивать доступ разработчиков к App Store.