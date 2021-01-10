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Apple удалила соцсеть Parler из App Store после 24-часового ультиматума

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Apple удалила приложение соцсети Parler из магазина приложений App Store, которой пользуются сторонники действующего президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные магазина приложений.

Издание The Verge сообщает со ссылкой на заявление Apple, что «на наших платформах нет места угрозам насилия и незаконным действиям. Parler не предприняла адекватных мер в ответ на распространение угроз общественной безопасности». 

За день до этого Apple уведомила разработчиков соцсети о данном намерении, в случае, если Parler за 24 часа не введет надежную систему модерации. Apple ранее в письме руководству Parler сообщала, что пользователи социальной сети использовали ее, чтобы скоординировать планы по выдвижению в Вашингтон в день нападения на Капитолий.

9 января Google также удалила приложение соцсети из Play Store. Google сообщала, что удалила приложение Parler  «в связи с продолжающейся и чрезвычайной угрозой общественной безопасности». 

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.

Позже 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию». В качестве примера Twitter привела два сообщения Трампа, опубликованных в соцсети, в которых он утверждает, что к проголосовавшим за него американцам будут относиться с уважением и что он не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. В результате анализа компания пришла к выводу, что эти заявления «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных