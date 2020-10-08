Apple потребовала от Telegram заблокировать три канала белорусской оппозиции
Корпорация Apple требует, чтобы Telegram заблокировал три белорусских канала, в которых раскрываются личные данные местных силовиков и людей, якобы имеющих отношение к нарушениям на прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
Речь идет о каналах «Каратели Белоруссии», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!», уточнил он.
«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — пояснил Дуров. Он добавил, данные каналы, вероятно, в итоге будут заблокированы для пользователей операционной системы iOS, однако при этом на других платформах останутся доступными.
Подобные Telegram-каналы стали появляться после выборов президента республики 9 августа. Победу в них, согласно данным ЦИК, одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,08% избирателей. Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская, у которой 10,09% голосов, заявила, что выборы были «сфальсифицированы» и состоялись со множеством нарушений.