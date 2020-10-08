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Apple потребовала от Telegram заблокировать три канала белорусской оппозиции

Ведомости

Корпорация Apple требует, чтобы Telegram заблокировал три белорусских канала, в которых раскрываются личные данные местных силовиков и людей, якобы имеющих отношение к нарушениям на прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

Речь идет о каналах «Каратели Белоруссии», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!», уточнил он.

«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — пояснил Дуров. Он добавил, данные каналы, вероятно, в итоге будут заблокированы для пользователей операционной системы iOS, однако при этом на других платформах останутся доступными.

Подобные Telegram-каналы стали появляться после выборов президента республики 9 августа. Победу в них, согласно данным ЦИК, одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,08% избирателей. Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская, у которой 10,09% голосов, заявила, что выборы были «сфальсифицированы» и состоялись со множеством нарушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных