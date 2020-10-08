Apple потребовала от Telegram заблокировать три канала белорусской оппозиции

«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — пояснил Дуров. Он добавил, данные каналы, вероятно, в итоге будут заблокированы для пользователей операционной системы iOS, однако при этом на других платформах останутся доступными.