Литва заблокировала помощь Белоруссии по программе ЕС
Литва заблокировала курируемую ею финансовую помощь Евросоюза Белоруссии на 5,8 млн евро в рамках действовавшей программы трансграничного развития, сообщает Reuters со ссылкой на литовское правительство.
«Все платежи заморожены до тех пор, пока мы не получим пояснения от Еврокомиссии насчет очевидных рисков», — сообщила агентству пресс-секретарь МВД Литвы Божена Заборовска. Она пояснила, что в Вильнюсе опасаются использование Минском этих средств не по назначению. Заборовска заверила, что деньги не перенаправлены на другие программы, а заморожены.
Ранее газета EU Observer сообщила, что белорусские власти на деньги от программы ЕС закупили 15 беспилотников. Начальник полиции Литвы Ренатас Позела пояснил, что средства на дроны были отправлены в Беларусь в первой половине 2020 г. Теперь же Вильнюс опасается, что вместо мониторинга границы эти аппараты будут использованы белорусскими властями в подавлении акций протеста.
Программа финансирования направлена на развитие регионов по обе стороны границы между Белоруссией с одной стороны, а также Литвой и Латвией с другой. Евросоюз должен внести в общей сложности 74 млн евро, которые Минску перечисляют Вильнюс и Рига. Согласно первоначальным планам, оставшиеся 18,4 млн евро должны были поступить властям Белоруссии в 2020 г., еще 10,7 млн евро в 2021 г. и 3,5 млн евро в 2022-2024 гг.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, когда были объявлены предварительные результаты выборов президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.