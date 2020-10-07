Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Литва заблокировала помощь Белоруссии по программе ЕС

Ведомости

Литва заблокировала курируемую ею финансовую помощь Евросоюза Белоруссии на 5,8 млн евро в рамках действовавшей программы трансграничного развития, сообщает Reuters со ссылкой на литовское правительство.

«Все платежи заморожены до тех пор, пока мы не получим пояснения от Еврокомиссии насчет очевидных рисков», — сообщила агентству пресс-секретарь МВД Литвы Божена Заборовска. Она пояснила, что в Вильнюсе опасаются использование Минском этих средств не по назначению. Заборовска заверила, что деньги не перенаправлены на другие программы, а заморожены.

Ранее газета EU Observer сообщила, что белорусские власти на деньги от программы ЕС закупили 15 беспилотников. Начальник полиции Литвы Ренатас Позела пояснил, что средства на дроны были отправлены в Беларусь в первой половине 2020 г. Теперь же Вильнюс опасается, что вместо мониторинга границы эти аппараты будут использованы белорусскими властями в подавлении акций протеста.

Программа финансирования направлена ​​на развитие регионов по обе стороны границы между Белоруссией с одной стороны, а также Литвой и Латвией с другой. Евросоюз должен внести в общей сложности 74 млн евро, которые Минску перечисляют Вильнюс и Рига. Согласно первоначальным планам, оставшиеся 18,4 млн евро должны были поступить властям Белоруссии в 2020 г., еще 10,7 млн евро в 2021 г. и 3,5 млн евро в 2022-2024 гг.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, когда были объявлены предварительные результаты выборов президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

Ранее по теме: Белоруссия планирует получить первую часть российского кредита до конца года

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных