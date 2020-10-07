Литва заблокировала помощь Белоруссии по программе ЕС

Программа финансирования направлена ​​на развитие регионов по обе стороны границы между Белоруссией с одной стороны, а также Литвой и Латвией с другой. Евросоюз должен внести в общей сложности 74 млн евро, которые Минску перечисляют Вильнюс и Рига. Согласно первоначальным планам, оставшиеся 18,4 млн евро должны были поступить властям Белоруссии в 2020 г., еще 10,7 млн евро в 2021 г. и 3,5 млн евро в 2022-2024 гг.