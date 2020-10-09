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Apple опровергла требование заблокировать белорусские Telegram-каналы

Ведомости

Apple не просила Telegram удалить какие-либо каналы, заявили «Ведомостям» в пресс-офисе корпорации. Так компания отреагировала на вчерашнее заявление создателя мессенджера Павла Дурова о том, что Apple потребовала заблокировать три белорусских канала, где раскрываются личные данные силовиков и людей, которые якобы причастны к нарушениям на прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборах.

Собеседник издания в Apple пояснил, что компания связалась с Telegram и сообщила о получении запросов от нескольких пользователей, пожаловавшихся, что в мессенджере без их согласия распространяется их личная информация, в том числе имена и номера телефонов. Именно эти сведения потребовала удалить Apple, пояснил представитель корпорации. Он также подчеркнул, что безопасность пользователей является основным приоритетом компании. Так, Apple стремится к тому, чтобы приложения в App Store не создавали опасные ситуации для пользователей.

Также в компании рассказали, что во время общения представители Telegram не высказали своих возражений относительно предъявленных требований и пообещали провести проверку жалоб. По словам Дурова, требования Apple касаются Telegram-каналов «Каратели Белоруссии», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!»

В своем сообщении, распространенном вчера, Дуров заявил, что «Apple требует», чтобы Telegram «закрыл три канала, в которых жители Белоруссии раскрывают личности своих угнетателей». Основатель мессенджера отметил, что данные каналы, скорее всего, будут заблокированы для пользователей операционной системы iOS, но останутся доступными на других платформах.

Ранее по теме: Apple потребовала от Telegram заблокировать три канала белорусской оппозиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных