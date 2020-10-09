Apple опровергла требование заблокировать белорусские Telegram-каналы
Apple не просила Telegram удалить какие-либо каналы, заявили «Ведомостям» в пресс-офисе корпорации. Так компания отреагировала на вчерашнее заявление создателя мессенджера Павла Дурова о том, что Apple потребовала заблокировать три белорусских канала, где раскрываются личные данные силовиков и людей, которые якобы причастны к нарушениям на прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборах.
Собеседник издания в Apple пояснил, что компания связалась с Telegram и сообщила о получении запросов от нескольких пользователей, пожаловавшихся, что в мессенджере без их согласия распространяется их личная информация, в том числе имена и номера телефонов. Именно эти сведения потребовала удалить Apple, пояснил представитель корпорации. Он также подчеркнул, что безопасность пользователей является основным приоритетом компании. Так, Apple стремится к тому, чтобы приложения в App Store не создавали опасные ситуации для пользователей.
Также в компании рассказали, что во время общения представители Telegram не высказали своих возражений относительно предъявленных требований и пообещали провести проверку жалоб. По словам Дурова, требования Apple касаются Telegram-каналов «Каратели Белоруссии», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!»
В своем сообщении, распространенном вчера, Дуров заявил, что «Apple требует», чтобы Telegram «закрыл три канала, в которых жители Белоруссии раскрывают личности своих угнетателей». Основатель мессенджера отметил, что данные каналы, скорее всего, будут заблокированы для пользователей операционной системы iOS, но останутся доступными на других платформах.