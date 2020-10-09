Apple опровергла требование заблокировать белорусские Telegram-каналы

Собеседник издания в Apple пояснил, что компания связалась с Telegram и сообщила о получении запросов от нескольких пользователей, пожаловавшихся, что в мессенджере без их согласия распространяется их личная информация, в том числе имена и номера телефонов. Именно эти сведения потребовала удалить Apple, пояснил представитель корпорации. Он также подчеркнул, что безопасность пользователей является основным приоритетом компании. Так, Apple стремится к тому, чтобы приложения в App Store не создавали опасные ситуации для пользователей.