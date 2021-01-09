Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию», сообщила компания в своем блоге.
«После тщательного изучения недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них – в частности, как они принимаются и интерпретируются в Twitter и за его пределами – мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», – говорится в сообщении.
В качестве примера соцсеть привела два сообщения Трампа в Twitter, в которых он утверждает, что к проголосовавшим за него американцам будут относиться с уважением и что он не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. В результате анализа компания пришла к выводу, что эти заявления «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 года».
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
Ранее, 15 декабря, коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.