Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

В качестве примера соцсеть привела два сообщения Трампа в Twitter, в которых он утверждает, что к проголосовавшим за него американцам будут относиться с уважением и что он не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. В результате анализа компания пришла к выводу, что эти заявления «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 года».