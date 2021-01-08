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Число погибших в беспорядках в Вашингтоне выросло до пяти

Ведомости

Пятым погибшим в результате попытки сторонников действующего президента Дональда Трампа захватить Капитолий стал местный полицейский, сообщили в полиции Вашингтона.

«Примерно в 21:30 сегодня вечером (7 января 2021 г. ) офицер полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник скончался из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении. В департаменте полиции Вашингтона уточнили, что Сикник участвовал в противодействии беспорядкам 6 января на Капитолии и был ранен в столкновении с протестующими.

Он стал пятой официально признанной жертвой беспорядков.

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. Конгресс намерен отстранить Трампа от должности досрочно, за 12 дней до окончания его полномочий, из-за отказа признавать поражения на выборах и вызванных этим беспорядков.

Ранее по теме: Более 200 конгрессменов потребовали у Трампа досрочно уйти в отставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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