Число погибших в беспорядках в Вашингтоне выросло до пяти
Пятым погибшим в результате попытки сторонников действующего президента Дональда Трампа захватить Капитолий стал местный полицейский, сообщили в полиции Вашингтона.
«Примерно в 21:30 сегодня вечером (7 января 2021 г. ) офицер полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник скончался из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении. В департаменте полиции Вашингтона уточнили, что Сикник участвовал в противодействии беспорядкам 6 января на Капитолии и был ранен в столкновении с протестующими.
Он стал пятой официально признанной жертвой беспорядков.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. Конгресс намерен отстранить Трампа от должности досрочно, за 12 дней до окончания его полномочий, из-за отказа признавать поражения на выборах и вызванных этим беспорядков.