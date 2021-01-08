Более 200 конгрессменов потребовали у Трампа досрочно уйти в отставку

Демократы предлагают задействовать 25-ю поправку конституции США, принятую в 1967 г. Она определяет порядок досрочного отстранения от власти главы американского государства, после чего его пост занимает вице-президент. Этот пост сейчас занимает Майкл Пенс. В первый и последний раз поправка была применена в 1974 г., позволив вице-президенту Джеральду Форду возглавить администрацию на фоне Уотергейтского скандала.