Более 200 конгрессменов потребовали у Трампа досрочно уйти в отставку
Более 200 конгрессменов требуют от действующего президента США Дональда Трампа, чьи полномочия истекают 20 января, досрочно уйти в отставку в связи с беспорядками в Вашингтоне, передает NBC.
В это число, по данным телеканала, входят как сенаторы, так и члены Палаты представителей конгресса. Почти все из требующих отставки Трампа конгрессменов — представители Демократической партии или независимые парламентарии. Единственный республиканец — Адам Кинзингер, представляющий штат Иллинойс.
Демократы предлагают задействовать 25-ю поправку конституции США, принятую в 1967 г. Она определяет порядок досрочного отстранения от власти главы американского государства, после чего его пост занимает вице-президент. Этот пост сейчас занимает Майкл Пенс. В первый и последний раз поправка была применена в 1974 г., позволив вице-президенту Джеральду Форду возглавить администрацию на фоне Уотергейтского скандала.
Досрочно отстранить Трампа от должности, в которой ему осталось находиться 12 дней, конгрессмены требуют в связи с попыткой захвата Капитолия сторонниками Трампа 6 января, приведшей, по заявлению полиции Вашингтона, к гибели четырех человек. Сам Трамп, согласившись передать полномочия избранному президенту Джо Байдену, так и не признал своего поражения на выборах.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса.