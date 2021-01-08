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Более 200 конгрессменов потребовали у Трампа досрочно уйти в отставку

Ведомости

Более 200 конгрессменов требуют от действующего президента США Дональда Трампа, чьи полномочия истекают 20 января, досрочно уйти в отставку в связи с беспорядками в Вашингтоне, передает NBC.

В это число, по данным телеканала, входят как сенаторы, так и члены Палаты представителей конгресса. Почти все из требующих отставки Трампа конгрессменов — представители Демократической партии или независимые парламентарии. Единственный республиканец — Адам Кинзингер, представляющий штат Иллинойс.

Демократы предлагают задействовать 25-ю поправку конституции США, принятую в 1967 г. Она определяет порядок досрочного отстранения от власти главы американского государства, после чего его пост занимает вице-президент. Этот пост сейчас занимает Майкл Пенс. В первый и последний раз поправка была применена в 1974 г., позволив вице-президенту Джеральду Форду возглавить администрацию на фоне Уотергейтского скандала.

Досрочно отстранить Трампа от должности, в которой ему осталось находиться 12 дней, конгрессмены требуют в связи с попыткой захвата Капитолия сторонниками Трампа 6 января, приведшей, по заявлению полиции Вашингтона, к гибели четырех человек. Сам Трамп, согласившись передать полномочия избранному президенту Джо Байдену, так и не признал своего поражения на выборах.

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 

Ранее по теме: Трампа хотят отстранить

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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