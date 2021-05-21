В России появится платформа для борьбы с мошенниками «Мошеловка»

Организаторы платформы рассказали изданию, что люди, которые стали жертвами мошенников или получили подозрительные звонки, смогут сообщить об этом через платформу. Волонтеры будут обрабатывать сообщения пользователей, систематизировать их и выкладывать на сайт информацию о новых схемах мошенничества. Жертвам аферистов расскажут, куда обращаться и что делать. Также волонтеры и эксперты ОНФ будут передавать систематизированную информацию о случаях мошенничества в ЦБ и правоохранительные органы.