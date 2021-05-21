В России появится платформа для борьбы с мошенниками «Мошеловка»
Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустит 21 мая платформу для борьбы с мошенниками «Мошеловка», сообщили «Известия». Разработка будет представлена на Российском интернет-форуме (РИФ) в пятницу.
Организаторы платформы рассказали изданию, что люди, которые стали жертвами мошенников или получили подозрительные звонки, смогут сообщить об этом через платформу. Волонтеры будут обрабатывать сообщения пользователей, систематизировать их и выкладывать на сайт информацию о новых схемах мошенничества. Жертвам аферистов расскажут, куда обращаться и что делать. Также волонтеры и эксперты ОНФ будут передавать систематизированную информацию о случаях мошенничества в ЦБ и правоохранительные органы.
Ранее ФинЦЕРТ ЦБ сообщал, что в 2020 г. количество случаев мошенничества со счетами выросло на 34% в годовом выражении, в денежном выражении рост составил 52,2%, до 9,8 млрд руб. Большинство жертв мошенников – люди старше 50 лет, однако в последнее время среди жертв стала расти доля молодых людей до 20 лет.
Доля возврата денег жертвам составила 11,3%, в 2019 г. — 14,6%. В отчете центра говорится, что в более 60% случаев мошенничества люди сами сообщают аферистам нужные данные для перевода денег под воздействием социальной инженерии.