Греф: люди должны понимать, что могут потерять работу в будущем из-за роботизации
Неизбежным итогом повсеместной роботизации в скором будущем для многих людей станет потеря работы, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе просветительского марафона «Новое знание».
«Когда будут полностью адаптированы, разрешено пятое поколение самоуправляемых машин — машины будут управляться сами, 250 млн человек потеряют работу. Сегодня, скажем, за десять лет до этого, нужно людям об этом объявить», — приводит его слова «Интерфакс».
Люди должны уже сейчас это понимать и задумать, чем им лучше заниматься, заметил Греф, подчеркнув, что прогресс неумолим, и напомнив об исчезнувших профессиях ямщиков, лифтеров и др.
Условия для переобучения специалистов должны взять на себя государства и крупные компании, при этом особую роль в этом должно сыграть дистанционное профессиональное образование.
«мы видим, что искусственный интеллект создает больше рабочих мест, чем сокращает. Но вы правы в том, что структурно — это другие рабочие места. И как мне кажется, рутинная работа не очень интересна. Человек достоин того, чтобы заниматься творческим трудом», — добавил он.