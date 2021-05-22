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Греф: люди должны понимать, что могут потерять работу в будущем из-за роботизации

Ведомости

Неизбежным итогом повсеместной роботизации в скором будущем для многих людей станет потеря работы, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе просветительского марафона «Новое знание».

«Когда будут полностью адаптированы, разрешено пятое поколение самоуправляемых машин — машины будут управляться сами, 250 млн человек потеряют работу. Сегодня, скажем, за десять лет до этого, нужно людям об этом объявить», — приводит его слова «Интерфакс».

Люди должны уже сейчас это понимать и задумать, чем им лучше заниматься, заметил Греф, подчеркнув, что прогресс неумолим, и напомнив об исчезнувших профессиях ямщиков, лифтеров и др.

Условия для переобучения специалистов должны взять на себя государства и крупные компании, при этом особую роль в этом должно сыграть дистанционное профессиональное образование.

«мы видим, что искусственный интеллект создает больше рабочих мест, чем сокращает. Но вы правы в том, что структурно — это другие рабочие места. И как мне кажется, рутинная работа не очень интересна. Человек достоин того, чтобы заниматься творческим трудом», — добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных