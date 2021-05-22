Греф: люди должны понимать, что могут потерять работу в будущем из-за роботизации

«мы видим, что искусственный интеллект создает больше рабочих мест, чем сокращает. Но вы правы в том, что структурно — это другие рабочие места. И как мне кажется, рутинная работа не очень интересна. Человек достоин того, чтобы заниматься творческим трудом», — добавил он.