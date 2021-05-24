Российская технология распознавания лиц признана лучшей в США

«Алгоритм NtechLab стал номером один в работе с базами VISA, VISABORDER и BORDER, в которых содержатся изображения, идентичные по качеству фотографиям, снятым при пересечении границы и из визовых разрешений. По результатам в работе с этими базами NtechLab показала лучшие результаты за всю историю конкурса NIST. Кроме того, NtechLab вошли в тройку по результативности распознавания лиц в медицинских масках», — указано в сообщении.