Российская технология распознавания лиц признана лучшей в США
Российская компания NtechLab, входящая в «Ростех», победила в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face recognition vendor test (FRVT) Национального института стандартов и технологий министерства торговли США (NIST), говорится в сообщении госкорпорации.
«Алгоритм NtechLab признан американским институтом лучшим в мире по результатам проведения 7 независимых тестов, а по трём из них поставлен рекорд за всю историю проведения испытаний», — указано в сообщении.
В рамках FRVT оценивалось более 100 алгоритмов от разработчиков из разных стран мира, включая Китай, США и Израиль. Тестирование FRVT проводилось по нескольким базам фото. При подведении итогов учитывались точность и скорость поиска, а также адаптируемость алгоритма к последующим изменениям.
«Алгоритм NtechLab стал номером один в работе с базами VISA, VISABORDER и BORDER, в которых содержатся изображения, идентичные по качеству фотографиям, снятым при пересечении границы и из визовых разрешений. По результатам в работе с этими базами NtechLab показала лучшие результаты за всю историю конкурса NIST. Кроме того, NtechLab вошли в тройку по результативности распознавания лиц в медицинских масках», — указано в сообщении.