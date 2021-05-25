Таганский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей из-за ее отказа удалить запрещенную российским законодательством информацию, сообщила пресс-служба суда.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 25 мая по делу № 05-769/2021 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации Google LLC — Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения», — сообщил пресс-секретарь суда.
Компания также признана виновной еще по одному делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей КоАП РФ. В совокупности по двум делам ей назначено два штрафа по 2 млн руб. в рамках одной статьи, уточнили в пресс-службе.
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google «недостаточно фильтрует» запрещенный в России контент, поэтому ведомство не исключает наложение штрафа или замедление трафика сервисов компании в России. На устранение запрещенного контента 24 мая ведомство дало Google сутки. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. При этом принадлежащая компании видеоплатформа Youtube не удалила порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.
17 мая Роскомнадзор уже называл возможным замедление трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента. 24 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что американский Google впервые подал иск к Роскомнадзору. Компания оспаривает требования надзорного ведомства по удалению 12 ссылок на видео в Youtube, которые оно считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 г.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.