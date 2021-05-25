Таганский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Ранее Роскомнадзор заявил, что Google «недостаточно фильтрует» запрещенный в России контент, поэтому ведомство не исключает наложение штрафа или замедление трафика сервисов компании в России. На устранение запрещенного контента 24 мая ведомство дало Google сутки. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. При этом принадлежащая компании видеоплатформа Youtube не удалила порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.