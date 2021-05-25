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Таганский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей из-за ее отказа удалить запрещенную российским законодательством информацию, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 25 мая по делу № 05-769/2021 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации Google LLC — Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения», — сообщил пресс-секретарь суда.

Компания также признана виновной еще по одному делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей КоАП РФ. В совокупности по двум делам ей назначено два штрафа по 2 млн руб. в рамках одной статьи, уточнили в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Google «недостаточно фильтрует» запрещенный в России контент, поэтому ведомство не исключает наложение штрафа или замедление трафика сервисов компании в России. На устранение запрещенного контента 24 мая ведомство дало Google сутки. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. При этом принадлежащая компании видеоплатформа Youtube не удалила порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.

17 мая Роскомнадзор уже называл возможным замедление трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента. 24 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что американский Google впервые подал иск к Роскомнадзору. Компания оспаривает требования надзорного ведомства по удалению 12 ссылок на видео в Youtube, которые оно считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 г.

В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Ранее по теме: Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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