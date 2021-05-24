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Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента

Иначе ведомство грозит штрафами и дальнейшим замедлением трафика сервисов компании в России
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Google «недостаточно фильтрует» запрещенный в России контент, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. Поэтому ведомство не исключает наложение штрафа или замедление трафика сервисов компании в России, если в течение суток Google не удалит оставшийся запрещенный контент. 

«После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», — рассказали в ведомстве.

По мнению ведомства, Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего «прямой вред» российским пользователям. Как отмечают в ведомстве, видеоплатформа Youtube (принадлежит Google) не удалила порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.

В ведомстве подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации.

17 мая Роскомнадзор уже называл возможным замедление трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента. В тот же день ведомство объявило о решении не блокировать социальную сеть Twitter, о замедлении которой Роскомнадзор объявил 10 марта. Такое решение было принято за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. 

21 мая группа депутатов Госдумы и сенаторов, в числе которых Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев и Алексей Пушков, внесла в нижнюю палату парламента законопроект о «приземлении» зарубежных IT-компаний. В случае его принятия, иностранные IT-компании будут обязаны открывать в России полномочные представительства. Документ делает обязательным для владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей создавать филиалы, представительства или российские юридические лица, которые «должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России».

24 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что американский Google впервые подал иск к Роскомнадзору. Компания оспаривает требования надзорного ведомства по удалению 12 ссылок на видео в Youtube, которые оно считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 года. Юристы связывают подачу иска в суд с изменением стратегии компании в условиях давления на ее сервисы в России и полагают, что разбирательства продолжатся в международных судах. 

В марте Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube в связи с неудалением ими информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Ранее по теме: Google и Twitter обяжут открыть полноценные представительства в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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