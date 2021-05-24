Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента

Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контентаИначе ведомство грозит штрафами и дальнейшим замедлением трафика сервисов компании в России
Google «недостаточно фильтрует» запрещенный в России контент, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. Поэтому ведомство не исключает наложение штрафа или замедление трафика сервисов компании в России, если в течение суток Google не удалит оставшийся запрещенный контент.
«После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», — рассказали в ведомстве.
По мнению ведомства, Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего «прямой вред» российским пользователям. Как отмечают в ведомстве, видеоплатформа Youtube (принадлежит Google) не удалила порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.
В ведомстве подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации.
17 мая Роскомнадзор уже называл возможным замедление трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента. В тот же день ведомство объявило о решении не блокировать социальную сеть Twitter, о замедлении которой Роскомнадзор объявил 10 марта. Такое решение было принято за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией.
21 мая группа депутатов Госдумы и сенаторов, в числе которых Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев и Алексей Пушков, внесла в нижнюю палату парламента законопроект о «приземлении» зарубежных IT-компаний. В случае его принятия, иностранные IT-компании будут обязаны открывать в России полномочные представительства. Документ делает обязательным для владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей создавать филиалы, представительства или российские юридические лица, которые «должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России».
24 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что американский Google впервые подал иск к Роскомнадзору. Компания оспаривает требования надзорного ведомства по удалению 12 ссылок на видео в Youtube, которые оно считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 года. Юристы связывают подачу иска в суд с изменением стратегии компании в условиях давления на ее сервисы в России и полагают, что разбирательства продолжатся в международных судах.
В марте Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube в связи с неудалением ими информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.