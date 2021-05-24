Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента

17 мая Роскомнадзор уже называл возможным замедление трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента. В тот же день ведомство объявило о решении не блокировать социальную сеть Twitter, о замедлении которой Роскомнадзор объявил 10 марта. Такое решение было принято за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией.