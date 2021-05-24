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Google впервые подал иск к Роскомнадзору

Ведомости

Компания Google LLC подала иск в суд против Роскомнадзора за требование удалить ссылки на видео в YouTube, которые ведомство посчитало призывами участвовать в митингах в январе 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда.

Издание выяснило, что 23 апреля Google подал иск против Роскомнадзора, 11 мая Арбитражный суд Москвы принял его к производству. Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отметил, что это первый иск компании к ведомству, ранее Google выступал только в качестве ответчика или третьего лица.

Управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева пояснила, что, согласно определению Арбитражного суда от 27 апреля, речь идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу.

В Роскомнадзоре изданию пояснили, что ведомство по требованию Генпрокуратуры направило администрации компании уведомление об ограничении доступа к материалам «с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 г.». В компании отказались от комментариев.

В марте Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и YouTube в связи с неудалением ими информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

23 и 31 января в крупных городах России прошли несанкционированные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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