Google впервые подал иск к Роскомнадзору
Компания Google LLC подала иск в суд против Роскомнадзора за требование удалить ссылки на видео в YouTube, которые ведомство посчитало призывами участвовать в митингах в январе 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда.
Издание выяснило, что 23 апреля Google подал иск против Роскомнадзора, 11 мая Арбитражный суд Москвы принял его к производству. Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отметил, что это первый иск компании к ведомству, ранее Google выступал только в качестве ответчика или третьего лица.
Управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева пояснила, что, согласно определению Арбитражного суда от 27 апреля, речь идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу.
В Роскомнадзоре изданию пояснили, что ведомство по требованию Генпрокуратуры направило администрации компании уведомление об ограничении доступа к материалам «с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 г.». В компании отказались от комментариев.
23 и 31 января в крупных городах России прошли несанкционированные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.