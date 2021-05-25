Суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн руб. за неудаление запрещенного в России контента, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда столицы.
Суд признал Facebook виновным в нарушении п.2 ст. 13.41 КоАП. По двум правонарушениям штраф составил — 4 млн руб., в остальных шести — 3 млн руб.
В марте Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube в связи с неудалением ими информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Ранее сегодня мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей из-за ее отказа удалить запрещенную российским законодательством информацию.
17 мая Роскомнадзор уже называл возможным замедление трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента.