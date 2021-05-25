Суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента

В марте Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube в связи с неудалением ими информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.