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Суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн руб. за неудаление запрещенного в России контента, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда столицы.

Суд признал Facebook виновным в нарушении п.2 ст. 13.41 КоАП. По двум правонарушениям штраф составил — 4 млн руб., в остальных шести — 3 млн руб.

В марте Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube в связи с неудалением ими информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Ранее сегодня мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей из-за ее отказа удалить запрещенную российским законодательством информацию. 

17 мая Роскомнадзор уже называл возможным замедление трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента.

Ранее по теме: Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных