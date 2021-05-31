Правительство поддержало предложение обязать IT-гигантов открывать филиалы в РФ
Правительство поддержало законопроект, которым предлагается обязать IT-компании с ежедневной аудиторией в России свыше 500 тыс. человек открывать официальные представительства в РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Антона Горелкина.
Первое чтение законопроекта в Госдуме назначено на 1 июня, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков. Документ был внесен в нижнюю палату 21 мая. Его одобрили Роскомнадзор, ФАС и Банк России.
Законопроект обязывает владельцев крупных ресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать филиалы, которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность – в т.ч. в государственных и судебных инстанциях, сообщал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, многие IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства. Они распространяют запрещенную информацию, при этом предъявить им претензии практически невозможно. Чтобы компании не игнорировали это требование, законопроект вводит для них ряд «мер понуждения».
Если закон будет принят, под его действие могут попасть 20 ресурсов, заявлял Хинштейн. Среди них – социальные сети Facebook, Instagram, Tiktok и Twitter, видеохостинги Youtube и Twitch.tv, мессенджеры Whatsapp, Telegram и Viber, почтовый сервис Gmail, поисковики Google и Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare и Godaddy, Wikipedia и некоторые интернет-магазины.