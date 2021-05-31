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Правительство поддержало предложение обязать IT-гигантов открывать филиалы в РФ

Ведомости

Правительство поддержало законопроект, которым предлагается обязать IT-компании с ежедневной аудиторией в России свыше 500 тыс. человек открывать официальные представительства в РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Антона Горелкина.

Первое чтение законопроекта в Госдуме назначено на 1 июня, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков. Документ был внесен в нижнюю палату 21 мая. Его одобрили Роскомнадзор, ФАС и Банк России.

Законопроект обязывает владельцев крупных ресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать филиалы, которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность – в т.ч. в государственных и судебных инстанциях, сообщал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, многие IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства. Они распространяют запрещенную информацию, при этом предъявить им претензии практически невозможно. Чтобы компании не игнорировали это требование, законопроект вводит для них ряд «мер понуждения».

Если закон будет принят, под его действие могут попасть 20 ресурсов, заявлял Хинштейн. Среди них – социальные сети Facebook, Instagram, Tiktok и Twitter, видеохостинги Youtube и Twitch.tv, мессенджеры Whatsapp, Telegram и Viber, почтовый сервис Gmail, поисковики Google и Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare и Godaddy, Wikipedia и некоторые интернет-магазины.

Ранее по теме: Хинштейн назвал попадающие под «приземление» зарубежные IТ-компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных