Правительство поддержало предложение обязать IT-гигантов открывать филиалы в РФ

Законопроект обязывает владельцев крупных ресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать филиалы, которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность – в т.ч. в государственных и судебных инстанциях, сообщал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.