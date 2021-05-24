Хинштейн назвал попадающие под «приземление» зарубежные IТ-компании
Под действие законопроекта о «приземлении» зарубежных IТ-компаний могут попасть 20 ресурсов, заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн на своей странице в Telegram.
«Пока в перечне потенциально «приземляющихся» 20 ресурсов», – написал Хинштейн. Среди них – социальные сети Facebook, Instagram, Tiktok и Twitter, видеохостинги Youtube и Twitch.tv, мессенджеры Whatsapp, Telegram и Viber, почтовый сервис Gmail, поисковики Google и Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare и Godaddy, онлайн-магазины Aliexpress.com, Ikea.com и Iherb.com, а также Wikipedia.org.
По словам депутата, 28 мая комитет рассмотрит документ к первому чтению. Приглашения к участию в обсуждении инициативы направлены всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта.
Ранее группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в думу законопроект, которым предлагается обязать IT-компании с ежедневной аудиторией в России свыше 500 тыс. человек открывать официальные представительства в РФ. Эти филиалы должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях, объяснял Хинштейн.
Он отметил, что многие IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства. Они распространяют в стране запрещенную информацию, при этом предъявить им претензии практически невозможно. Чтобы компании не игнорировали это требование, законопроект вводит для них ряд «мер понуждения».
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