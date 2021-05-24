Хинштейн назвал попадающие под «приземление» зарубежные IТ-компании

Aliexpress Россия – это совместное предприятие, созданное в 2019 г. российскими компаниями «Мегафон», Mail.ru Group, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и китайской Alibaba с долей российского участия 52%, отметили в пресс-службе компании. Ее операционная деятельность осуществляется российским юридическим лицом ООО «Алибаба.ком (РУ)», а торговая деятельность переведена на российский домен. Все пользователи из России покупают товары только на aliexpress.ru, с aliexpress.com они автоматически переправляются на российский локальный сайт, подчеркнули в компании.