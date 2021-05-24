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Хинштейн назвал попадающие под «приземление» зарубежные IТ-компании

Ведомости

Под действие законопроекта о «приземлении» зарубежных IТ-компаний могут попасть 20 ресурсов, заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн на своей странице в Telegram. 

«Пока в перечне потенциально «приземляющихся» 20 ресурсов», – написал Хинштейн. Среди них – социальные сети Facebook, Instagram, Tiktok и Twitter, видеохостинги Youtube и Twitch.tv, мессенджеры Whatsapp, Telegram и Viber, почтовый сервис Gmail, поисковики Google и Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare и Godaddy, онлайн-магазины Aliexpress.com, Ikea.com и Iherb.com, а также Wikipedia.org.

По словам депутата, 28 мая комитет рассмотрит документ к первому чтению. Приглашения к участию в обсуждении инициативы направлены всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта.

Ранее группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в думу законопроект, которым предлагается обязать IT-компании с ежедневной аудиторией в России свыше 500 тыс. человек открывать официальные представительства в РФ. Эти филиалы должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях, объяснял Хинштейн.

Он отметил, что многие IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства. Они распространяют в стране запрещенную информацию, при этом предъявить им претензии практически невозможно. Чтобы компании не игнорировали это требование, законопроект вводит для них ряд «мер понуждения».

Aliexpress Россия – это совместное предприятие, созданное в 2019 г. российскими компаниями «Мегафон», Mail.ru Group, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и китайской Alibaba с долей российского участия 52%, отметили в пресс-службе компании. Ее операционная деятельность осуществляется российским юридическим лицом ООО «Алибаба.ком (РУ)», а торговая деятельность переведена на российский домен. Все пользователи из России покупают товары только на aliexpress.ru, с aliexpress.com они автоматически переправляются на российский локальный сайт, подчеркнули в компании.

Ранее по теме: Зарубежные интернет-компании «приземлят» в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных