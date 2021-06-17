Китай впервые за пять лет запустил на орбиту пилотируемый космический корабль
Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами (тайкунавтами) на борту успешно вышел на орбиту и направился к строящейся орбитальной станции Китая «Тяньгун», сообщает Космическое управление страны. Это первый с 2016 г. и седьмой по счету пилотируемый полет в рамках космической программы КНР.
Старт был осуществлен по графику в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель Чанчжэн-2F (CZ-2F). На борту корабля «Шэньчжоу-12» находится экипаж в составе тайкунавтов Не Хайшэна (командир), Лю Бомина и Тана Хунбо.
«Шэньчжоу-12» — четвертая миссия на этапе проверки ключевых технологий космических станций и первая пилотируемая миссия на этапе многомодульной космической станции. В рамках этого полета будут проведены работы по строительству станции «Тяньгун» и отработаны вопросы долговременного пребывания на орбите. Миссия «Шэньчжоу-12» продлится три месяца.
В апреле этого года Китай успешно запусти базовый модуль «Тяньхэ» для своей новой космической станции «Тяньгун». Это будет третья по счету орбитальная станция КНР и первая — многомодульная. Уже запущенный модуль вляется самым большим космическим аппаратом, разработанным Китаем. Общая длина «Тяньхэ» составляет 16,6 м, максимальный диаметр — 4,2 м, а взлетная масса — 22,5 т. «Тяньхэ» может стыковаться с тремя космическими кораблями одновременно для краткосрочного пребывания или двумя в течение длительного времени.
Полностью новую космическую орбитальную станцию «Тяньгун» Китай планирует построить в течение 2021 г. Она будет иметь Т-образную форму с основным модулем в центре и лабораторной капсулой с каждой стороны. Каждый модуль будет весить более 20 т. При стыковке станции с пилотируемыми или грузовыми космическими аппаратами ее вес может достигать почти 100 т. Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км. Проектный срок службы составит 10 лет с возможным продлением до 15 лет.
Пилотируемая космическая программа Китая запущена в 2003 г., таким образом, Пекин третьим после США и России полностью освоил технологии пилотируемых полетов на орбиту. В китайской программе используются аппараты «Шеньчжоу». Первым тайкунавтом стал Ян Ливэй.