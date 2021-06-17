Китай впервые за пять лет запустил на орбиту пилотируемый космический корабль

Полностью новую космическую орбитальную станцию «Тяньгун» Китай планирует построить в течение 2021 г. Она будет иметь Т-образную форму с основным модулем в центре и лабораторной капсулой с каждой стороны. Каждый модуль будет весить более 20 т. При стыковке станции с пилотируемыми или грузовыми космическими аппаратами ее вес может достигать почти 100 т. Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км. Проектный срок службы составит 10 лет с возможным продлением до 15 лет.