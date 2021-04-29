Китай запустил на орбиту базовый модуль новой космической станции

У России сейчас нет собственной орбитальной космической станции. Она использует свой национальный сегмент в составе Международной космической станции. Срок службы МКС, находящейся на орбите с 1998 г., может завершиться в 2028 г. из-за выработки ресурса более чем на 80%. Ранее в «Роскосмосе» заявили, что планируют завершить разработку национальной орбитальной станции к 2025 г. и развернуть ее полностью до 2035 г. Основой для нее должен стать Научно-энергетический модуль (НЭМ), который будет запущен и пристыкован к МКС в этом году, а в момент прекращения ее службы отделен от станции.