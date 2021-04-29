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Китай запустил на орбиту базовый модуль новой космической станции

Ведомости

Базовый модуль «Тяньхэ» китайской космической станции «Тяньгун» успешно запущен на орбиту, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию.

Общая длина «Тяньхэ» составляет 16,6 м, максимальный диаметр — 4,2 м, а взлетная масса — 22,5 т. Этот модуль на сегодняшний день является самым большим космическим аппаратом, разработанным Китаем. «Тяньхэ» может стыковаться с тремя космическими кораблями одновременно для краткосрочного пребывания или двумя в течение длительного времени.

Полностью новую космическую орбитальную станцию «Тяньгун» Китай планирует построить в течение года. Она будет иметь Т-образную форму с основным модулем в центре и лабораторной капсулой с каждой стороны. Каждый модуль будет весить более 20 т. При стыковке станции с пилотируемыми или грузовыми космическими аппаратами ее вес может достигать почти 100 т.

Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км. Проектный срок службы составит 10 лет с возможным продлением до 15 лет.

Эта космическая станция — уже третья в истории китайской космонавтики, но первая, которая станет многомодульной. Первые две — «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2» — состояли лишь из одного модуля. Они работали на орбите в 2011-2018 гг. и в 2016-2019 гг. соответственно.

У России сейчас нет собственной орбитальной космической станции. Она использует свой национальный сегмент в составе Международной космической станции. Срок службы МКС, находящейся на орбите с 1998 г., может завершиться в 2028 г. из-за выработки ресурса более чем на 80%. Ранее в «Роскосмосе» заявили, что планируют завершить разработку национальной орбитальной станции к 2025 г. и развернуть ее полностью до 2035 г. Основой для нее должен стать Научно-энергетический модуль (НЭМ), который будет запущен и пристыкован к МКС в этом году, а в момент прекращения ее службы отделен от станции.

Ранее по теме: «Роскосмос» планирует полностью развернуть орбитальную станцию до 2035 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных