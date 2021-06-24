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Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Ведомости

Американская технологическая корпорация Microsoft провела презентацию новой операционной системы Windows 11. Презентация предыдущей версии ОС Windows 10 состоялась шесть лет назад — в 2015 г. 

Новая ОС представлена с фокусом на упрощение интерфейса, магазин приложений Windows Store, и улучшения производительности и многозадачности, подчеркнули на презентации. Windows 11 получила новую кнопку «пуск», и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана. 

Также Microsoft  убрала из стартового меню «живые плитки», которые появились в Windows 8. «Окна» в Windows 11 стали более закругленными, а элементы интерфейса — полупрозрачными и простыми. Как отмечает издание The Verge, на большую часть центрированного внешнего вида «явно повлияли» ОС от Apple — macOS. В «окнах» Windows 11 также есть закругленные углы, которые присутствуют у iOS. 

В новой версии ОС появились Snap Layouts — готовые режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или больше программ на одном экране, система будет сама запоминать их расположение и предлагать расставить их в том же порядке.

Особое внимание Microsoft уделила производительности. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше, благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами. Обновление до новой ОС станет бесплатным для владельцев Windows 10.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных