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Крупнейший доменный провайдер России REG.ru не работает из-за аварии дата-центра

Ведомости

Крупнейший доменный и хостинг-провайдер России REG.ru приостановил работу из-за аварии дата-центра в Москве, говорится в Twitter компании. Это произошло на фоне непогоды в столице и Подмосковье.

«На площадке на территории ФГУ РНЦ Курчатовский институт произошла авария на основном и резервном энерговводах, задействована система резервного питания. В ближайшее время мы вернёмся с более подробной информацией», — следует из сообщения. Сейчас доступ к сайту и сервисам провайдера не доступен.

На площадке Курчатовского института, где, по заявлению REG.ru, произошла авария, расположен его дата-центр

REG.ru обслуживает более 3,3 млн доменов и регистрирует каждый второй домен в России. Клиенты провайдера могут зарегистрировать домены в более чем 750 международных и национальных доменных зонах.

Ранее из-за попадания молнии в трансформатор и его взрыва во время ливня оказалась обесточена большая часть подмосковного Щелково и некоторые близлежащие населенные пункты. В пресс-службе администрации города пообещали завершить восстановительные работы в течение шести часов. В Москве подтопило ряд улиц и станций метро, на двух ветках — Калужско-Рижской и Филевской — движение поездов было ограничено.

Ранее по теме: Ливень вызвал перебои в движении поездов метро в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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