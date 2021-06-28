Крупнейший доменный провайдер России REG.ru не работает из-за аварии дата-центра
Крупнейший доменный и хостинг-провайдер России REG.ru приостановил работу из-за аварии дата-центра в Москве, говорится в Twitter компании. Это произошло на фоне непогоды в столице и Подмосковье.
«На площадке на территории ФГУ РНЦ Курчатовский институт произошла авария на основном и резервном энерговводах, задействована система резервного питания. В ближайшее время мы вернёмся с более подробной информацией», — следует из сообщения. Сейчас доступ к сайту и сервисам провайдера не доступен.
На площадке Курчатовского института, где, по заявлению REG.ru, произошла авария, расположен его дата-центр
REG.ru обслуживает более 3,3 млн доменов и регистрирует каждый второй домен в России. Клиенты провайдера могут зарегистрировать домены в более чем 750 международных и национальных доменных зонах.
Ранее из-за попадания молнии в трансформатор и его взрыва во время ливня оказалась обесточена большая часть подмосковного Щелково и некоторые близлежащие населенные пункты. В пресс-службе администрации города пообещали завершить восстановительные работы в течение шести часов. В Москве подтопило ряд улиц и станций метро, на двух ветках — Калужско-Рижской и Филевской — движение поездов было ограничено.