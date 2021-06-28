Крупнейший доменный провайдер России REG.ru не работает из-за аварии дата-центра

Ранее из-за попадания молнии в трансформатор и его взрыва во время ливня оказалась обесточена большая часть подмосковного Щелково и некоторые близлежащие населенные пункты. В пресс-службе администрации города пообещали завершить восстановительные работы в течение шести часов. В Москве подтопило ряд улиц и станций метро, на двух ветках — Калужско-Рижской и Филевской — движение поездов было ограничено.