Ливень вызвал перебои в движении поездов метро в Москве

«На станции «Ясенево» с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции», — рассказали в дептрансе. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Службы метрополитена совместно с городскими службами принимают все усилия для оперативного восстановления движения. В настоящий момент станции «Теплый стан» и «Новоясеневская» открыты. Станцию «Ясенево» поезда временно проходят без остановки.