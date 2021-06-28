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Ливень вызвал перебои в движении поездов метро в Москве

Ведомости

Движение поездов приостановлено между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии московского метро из-за обильных осадков, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

«На Филевской линии (4) из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между «Киевской» и «Кунцевской» (наземный участок). Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией», — говорится в сообщении.

Движение поездов также было приостановлено между станциями «Новоясеневская» и «Теплый стан» Калужско-Рижской линии. Пассажиры поездов вышли на станциях, в тоннелях поездов с пассажирами нет, отметили в ведомстве.

«На станции «Ясенево» с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции», — рассказали в дептрансе. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Службы метрополитена совместно с городскими службами принимают все усилия для оперативного восстановления движения. В настоящий момент станции «Теплый стан» и «Новоясеневская» открыты. Станцию «Ясенево» поезда временно проходят без остановки.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник пройдет «суперливень», в вечерние часы должно выпасть до 70% месячной нормы осадков.

Ранее по теме: Синоптики спрогнозировали в Москве «суперливень»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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