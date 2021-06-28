Ливень вызвал перебои в движении поездов метро в Москве
Движение поездов приостановлено между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии московского метро из-за обильных осадков, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
«На Филевской линии (4) из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между «Киевской» и «Кунцевской» (наземный участок). Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией», — говорится в сообщении.
Движение поездов также было приостановлено между станциями «Новоясеневская» и «Теплый стан» Калужско-Рижской линии. Пассажиры поездов вышли на станциях, в тоннелях поездов с пассажирами нет, отметили в ведомстве.
«На станции «Ясенево» с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции», — рассказали в дептрансе. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Службы метрополитена совместно с городскими службами принимают все усилия для оперативного восстановления движения. В настоящий момент станции «Теплый стан» и «Новоясеневская» открыты. Станцию «Ясенево» поезда временно проходят без остановки.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник пройдет «суперливень», в вечерние часы должно выпасть до 70% месячной нормы осадков.