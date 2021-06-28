Синоптики спрогнозировали в Москве «суперливень»

«Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период — это вечерние часы с 15.00 до 21.00», — сообщил Тишковец.