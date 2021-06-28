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Синоптики спрогнозировали в Москве «суперливень»

Ведомости

«Суперливень» пройдет в Москве в понедельник, 28 июня, по прогнозам синоптиков, в вечерние часы должно выпасть до 70% месячной нормы осадков, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период — это вечерние часы с 15.00 до 21.00», — сообщил Тишковец.

По его словам, «суперливень» будет сопровождаться шквалистым ветром 15-20 м/с, местами – 21-26 м/с. Также локально пройдет град 3-6 см в диаметре.

«Это не учебная тревога, это боевая тревога. При такой скорострельности ливней есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками», — отметил синоптик.

На протяжении всей прошлой недели в Москве и области фиксировались температурные рекорды. Например, 23 июня максимальная температура в столице составила 34,8 градуса. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это самая высокая температура в июне за 143 года, с 1879-го, то есть за всю историю метеонаблюдений.

Ранее по теме: Как москвичи перенесли несколько температурных рекордов за неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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