Синоптики спрогнозировали в Москве «суперливень»
«Суперливень» пройдет в Москве в понедельник, 28 июня, по прогнозам синоптиков, в вечерние часы должно выпасть до 70% месячной нормы осадков, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период — это вечерние часы с 15.00 до 21.00», — сообщил Тишковец.
По его словам, «суперливень» будет сопровождаться шквалистым ветром 15-20 м/с, местами – 21-26 м/с. Также локально пройдет град 3-6 см в диаметре.
«Это не учебная тревога, это боевая тревога. При такой скорострельности ливней есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками», — отметил синоптик.
На протяжении всей прошлой недели в Москве и области фиксировались температурные рекорды. Например, 23 июня максимальная температура в столице составила 34,8 градуса. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это самая высокая температура в июне за 143 года, с 1879-го, то есть за всю историю метеонаблюдений.