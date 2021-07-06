Роботы «Яндекса» начнут доставлять еду в кампусах университетов США
Беспилотные роботы «Яндекса» — «Роверы» — осенью этого года начнут доставлять еду в кампусах университетов США, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Доставка будет осуществляться в рамках соглашения о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub.
«Компания станет партнером Grubhub по роботизированной доставке в кампусах — студенческих городках при колледжах и университетах в США. Осуществлять доставку будут роверы, разработанные в «Яндексе», автономные роботы-курьеры», — отмечается в сообщении.
«Роверы» станут частью платформы, разработанной Grubhub специально для кампусов университетов. Например, заказы можно оплачивать с помощью студенческой или преподавательской карты. А с роботами-курьерами можно будет взаимодействовать с помощью приложения Grubhub — когда робот приближается к месту доставки, на телефон покупателя приходит пуш-сообщение, а в приложении появится кнопка, которая позволит открыть крышку и забрать заказ.
Сейчас Grubhub обслуживает более 250 кампусов на всей территории США, отмечается в сообщении «Яндекса». «Роверы» передвигаются по тротуарам и пешеходным дорожкам и смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине, отметили в компании, при этом робот не может осуществить доставку «до двери» квартиры.
«Роверы» могут привозить еду из ресторанов, продукты из супермаркетов, а также заказы из онлайн-магазинов, говорил ранее глава направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.
«Яндекс» представил «Ровера» в ноябре 2019 г. Робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. С апреля 2020 г. «Ровер» начал работать в «Сколкове». Он перевозил между зданиями документы и посылки, а задания сотрудники «Сколкова» давали ему с помощью смартфонов. Затем компания запустила доставку еды из ресторанов в Москве и Казани.