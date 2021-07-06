Роботы «Яндекса» начнут доставлять еду в кампусах университетов США

«Яндекс» представил «Ровера» в ноябре 2019 г. Робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. С апреля 2020 г. «Ровер» начал работать в «Сколкове». Он перевозил между зданиями документы и посылки, а задания сотрудники «Сколкова» давали ему с помощью смартфонов. Затем компания запустила доставку еды из ресторанов в Москве и Казани.