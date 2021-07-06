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Роботы «Яндекса» начнут доставлять еду в кампусах университетов США

Ведомости

Беспилотные роботы «Яндекса» — «Роверы» — осенью этого года начнут доставлять еду в кампусах университетов США, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.  Доставка будет осуществляться в рамках соглашения о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub. 

«Компания станет партнером Grubhub по роботизированной доставке в кампусах — студенческих городках при колледжах и университетах в США. Осуществлять доставку будут роверы, разработанные в «Яндексе», автономные роботы-курьеры», — отмечается в сообщении. 

«Роверы» станут частью платформы, разработанной Grubhub специально для кампусов университетов. Например, заказы можно оплачивать с помощью студенческой или преподавательской карты. А с роботами-курьерами можно будет взаимодействовать с помощью приложения Grubhub  — когда робот приближается к месту доставки, на телефон покупателя приходит пуш-сообщение, а в приложении появится кнопка, которая позволит открыть крышку и забрать заказ. 

Сейчас Grubhub обслуживает более 250 кампусов на всей территории США, отмечается в сообщении «Яндекса». «Роверы» передвигаются по тротуарам и пешеходным дорожкам и смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине, отметили в компании, при этом робот не может осуществить доставку «до двери» квартиры. 

«Роверы» могут привозить еду из ресторанов, продукты из супермаркетов, а также заказы из онлайн-магазинов, говорил ранее глава направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук. 

«Яндекс» представил «Ровера» в ноябре 2019 г. Робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. С апреля 2020 г. «Ровер» начал работать в «Сколкове». Он перевозил между зданиями документы и посылки, а задания сотрудники «Сколкова» давали ему с помощью смартфонов.  Затем компания запустила доставку еды из ресторанов в Москве и Казани. 

Ранее по теме: «Яндекс» начал доставлять еду из ресторанов с помощью беспилотников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных