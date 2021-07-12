Рогозин после полета Брэнсона призвал бизнес тратить деньги на космос вместо яхт
Российским миллиардерам следует тратить деньги не на покупку яхт, а на космос, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил после того, как американский миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля совершил суборбитальный полет на корабле своей компании Virgin Galactic.
«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — написал Рогозин в своем Twitter. В то же время глава госкорпорации отметил, что «суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике».
«Тем не менее событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса», — заключил Рогозин.
Накануне компания Virgin Galactic запустила свой космический корабль (ракетоплан) Unity-22 (SpaceShipTwo) с Брэнсоном на борту с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Сам полет представляет собой подъем до 16-километровой отметки на самолете-разгонщике WhiteKnightTwo. Время полета — 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут. На борту кроме бизнесмена были пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, вице-президент компании Сириша Бандла, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес. Полет за пределами земной атмосферы длился несколько минут.
Проект частной космической компании Брэнсона по отправке туристов в космос был запущен в 2004 г. Сейчас, после первого успешного полета, в очереди находятся 600 пассажиров с оплаченными билетами.
20 июля, через девять дней, в космос должен отправиться конкурент Брэнсона в космической гонке, основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос вместе со своим братом Марком на многоразовом космическом корабле New Shepard.