Рогозин после полета Брэнсона призвал бизнес тратить деньги на космос вместо яхт

Накануне компания Virgin Galactic запустила свой космический корабль (ракетоплан) Unity-22 (SpaceShipTwo) с Брэнсоном на борту с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Сам полет представляет собой подъем до 16-километровой отметки на самолете-разгонщике WhiteKnightTwo. Время полета — 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут. На борту кроме бизнесмена были пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, вице-президент компании Сириша Бандла, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес. Полет за пределами земной атмосферы длился несколько минут.