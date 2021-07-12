В «Яндексе» пообещали платить СМИ за размещаемый контент
«Мы готовы вместе с партнерами делать новые форматы представления информации и делиться с ними доходами, которые получает сервис «Яндекс.Новости», — сказал Стыскин. Он пояснил, что размер выплат будет пропорционален количеству показов в дайджесте. Подборка для дайджеста будет формироваться автоматически с помощью алгоритма и указываться ссылка на источник. По словам Стыскина, «Яндекс» сейчас меняет алгоритмы, чтобы бороться с «желтыми» и «кричащими» заголовками, учитывая в первую очередь информативность заголовка, оперативность, цитируемость и другие параметры.
Всего сейчас более 3000 партнеров передают свой контент в сервис «Яндекс.Новости». По итогам I квартала 2021 г. выручка «Яндекса» от рекламы составила 35,9 млрд руб.
В ряде стран власти уже хотят обязать интернет-платформы делиться выручкой от рекламы со СМИ за размещение оригинального контента. Такую инициативу предприняли в Австралии в рамках так называемого Кодекса игроков медиарынка. Однако после угрозы Google отключить поисковую систему в этой стране, а Facebook - отключить доступ к местным новостям, причем в феврале эта угроза была временно введена в действие, австралийские власти приняли смягченную версию закона. Так, в нем уточнили, что государство будет принимать во внимание коммерческие сделки между Facebook, Google и СМИ, а платформам и издателям дадут два месяца на то, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве. Похожие законодательные инициативы разрабатывают в Евросоюзе и Канаде.
В ЕС в 2019 г. была принята директива об авторском праве, согласно которой площадки, такие как Facebook и Google, должны лицензировать контент у правообладателей. Первой страной, которая воспользовалась директивой, стала Франция.