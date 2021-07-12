В «Яндексе» пообещали платить СМИ за размещаемый контент

В ряде стран власти уже хотят обязать интернет-платформы делиться выручкой от рекламы со СМИ за размещение оригинального контента. Такую инициативу предприняли в Австралии в рамках так называемого Кодекса игроков медиарынка. Однако после угрозы Google отключить поисковую систему в этой стране, а Facebook - отключить доступ к местным новостям, причем в феврале эта угроза была временно введена в действие, австралийские власти приняли смягченную версию закона. Так, в нем уточнили, что государство будет принимать во внимание коммерческие сделки между Facebook, Google и СМИ, а платформам и издателям дадут два месяца на то, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве. Похожие законодательные инициативы разрабатывают в Евросоюзе и Канаде.