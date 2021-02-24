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Facebook склонил Австралию к компромиссу

Пример Австралии покажет другим странам, что можно требовать от техкомпаний
Екатерина Максимушкина
Правительство Австралии собирается обязать крупные технологические компании делиться выручкой с австралийскими изданиями /МАКСИМ СТУЛОВ, ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Facebook восстановит доступ к публикациям австралийских СМИ «в ближайшие дни», сообщила компания в своем блоге 22 февраля. «Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с правительством Австралии, и ценим конструктивные переговоры, которые мы провели с казначеем [Джошем] Фрайденбергом», – заявил управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон. Новость подтвердил и Фрайденберг, рассказав на встрече с журналистами 23 февраля, что Facebook «снова добавил Австралию в друзья».

Компромисса удалось достигнуть меньше чем за неделю (и, по информации The Guardian, спустя 11 часов обсуждений в сенате Австралии), после того как 17 февраля Facebook принял «тяжелое решение» заблокировать для австралийских пользователей новостной контент на своей платформе, – ранее обе стороны заявляли, что не пойдут на уступки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных