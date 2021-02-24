Facebook склонил Австралию к компромиссу

Facebook восстановит доступ к публикациям австралийских СМИ «в ближайшие дни», сообщила компания в своем блоге 22 февраля. «Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с правительством Австралии, и ценим конструктивные переговоры, которые мы провели с казначеем [Джошем] Фрайденбергом», – заявил управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон. Новость подтвердил и Фрайденберг, рассказав на встрече с журналистами 23 февраля, что Facebook «снова добавил Австралию в друзья».