Facebook склонил Австралию к компромиссу

Facebook склонил Австралию к компромиссуПример Австралии покажет другим странам, что можно требовать от техкомпаний
Facebook восстановит доступ к публикациям австралийских СМИ «в ближайшие дни», сообщила компания в своем блоге 22 февраля. «Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с правительством Австралии, и ценим конструктивные переговоры, которые мы провели с казначеем [Джошем] Фрайденбергом», – заявил управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон. Новость подтвердил и Фрайденберг, рассказав на встрече с журналистами 23 февраля, что Facebook «снова добавил Австралию в друзья».
Компромисса удалось достигнуть меньше чем за неделю (и, по информации The Guardian, спустя 11 часов обсуждений в сенате Австралии), после того как 17 февраля Facebook принял «тяжелое решение» заблокировать для австралийских пользователей новостной контент на своей платформе, – ранее обе стороны заявляли, что не пойдут на уступки.